СК проверит постановку «Современника» на оскорбление ветеранов

Спектакль «Первый хлеб» в столичном театре «Современник» проверят на предмет оскорбления ветеранов Великой Отечественной войны. Такое поручение дал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК России.

«В связи с обращениями представителей общественности и публикациями в СМИ относительно состоявшихся постановок в театре „Современник“ председатель СК России поручил подчиненным изучить и дать оценку приведенным в публикациях фактам», — процитировал ТАСС слова сотрудника ведомства.

В Следственном комитете пояснили, что общественность негативно отреагировала на ненормативную лексику в одном из спектаклей. Кроме того, люди сообщили, что постановка оскорбляет ветеранов Великой Отечественной войны. В СК напомнили, что вопросы защиты ветеранов и памяти поколений ВОВ — важная составляющая деятельности ведомства. Поэтому следователи оперативно реагируют на конкретные факты оскорбления ветеранов, ведь это нарушает закон страны.

Ранее общественная организация «Офицеры России» обратилась к руководству театра с призывом не допускать оскорблений ветеранов в своих постановках. Спектакль «Первый хлеб» стал скандально известен из-за нецензурного монолога героини Лии Ахеджаковой, который та произносит на могиле ветерана.