Худрук МХАТ назвал спектакль с Бузовой удавшимся экспериментом

Худрук МХАТ имени Горького Эдуард Бояков назвал спектакль про Иосифа Сталина с участием певицы Ольги Бузовой удавшимся экспериментом. Об этом сообщило РИА «Новости».

Премьерные показы спектакля «Чудесный грузин» прошли 11 и 12 июня.

«Конечно, безусловно, и театр это чувствует, и зритель это чувствует. Стоячая овация, которая была после каждого из двух спектаклей, снимает все вопросы», — сказал Бояков.

Он добавил, что приглашение подобных известных личностей не является для МХАТ самоцелью. Но еще раз подумать об этом сотрудникам театра никто не запретит, отметил худрук.

Актриса Амина Синагатуллина, которая сыграла в спектакле про Сталина вместе с Ольгой Бузовой, рассказала, что певица быстро влилась в процесс, слушала и выполняла требования режиссера. Она назвала Бузову адекватным человеком. Актриса обратила внимание, что за последнее время интерес к театру вырос, а появление бывшей ведущей проекта «Дом-2» в спектакле вызвало дополнительный ажиотаж.

Однако режиссер петербургского театра Derevo Антон Адасинский, который сотрудничал с театром, заявил о разрыве отношений с МХАТом после спектакля с Ольгой Бузовой. Постановку «Чудесного грузина» он назвал мракобесием.