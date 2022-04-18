Высокие цены против социальных выплат. Украинцам не хватает пособий в Европе

Украинские беженцы продолжают прибывать в Европу, но социальные пособия этих стран не закрывают их потребности. Самые большие выплаты предлагает Германия, но из-за инфляции на фоне антироссийских санкций их едва ли хватит на покупку еды и топлива для автомобиля. В Польше беженцам предоставляют 300 злотых, при этом аренда квартиры стоит почти в 10 раз больше. В Чехии украинцам готовы платить 5000 крон, но только до мая.

Не хватает даже на еду

Украинские беженцы удивились размеру денежных пособий в Германии. Выплат не хватает на еду, поэтому жители страны выстраиваются в очереди за бесплатным питанием. По словам беженцев, им помогают выживать благотворительные фонды и волонтеры. Но даже организации столкнулись с серьезными проблемами из-за нарушенных цепочек поставок продуктов и роста цен на них.

Германия предоставляет украинцам социальные выплаты в размере 367 евро (31 954 рубля) в месяц. По данным немецкого издания Zeit.de, эта сумма меньше базового пособия по безработице в стране, которое составляет 449 евро (39 094 рубля). При этом в Германии подсчитали, что на одного украинского беженца приходится 3,5 тысячи евро в месяц.

Однако вряд ли пособия в размере 367 евро хватит, когда цены на продукты в Германии на фоне антироссийских санкций продолжают бить рекорды. К примеру, если раньше бутылка масла стоила 2–2,5 евро, то теперь за нее придется отдать 15 евро. Бензин тоже обойдется дорого: если в прошлом он стоил в пределах 1,75–1,80 евро, то теперь цена доходит до 2,5 евро. Жители Германии жаловались, что за 80 литров дизеля отдают 180–190 евро.

По данным немецкого издания WDR, сливочное масло стоит более двух евро вместо докризисного одного евро. Буханка хлеба обойдется в районе 3,5 евро, написало немецкое издание Focus.de.

Мизерное пособие

Размер пособий в Польше меньше немецкого. Парламент страны постановил выплачивать финансовую помощь беженцам в размере 300 злотых (5601 рубль) на взрослого человека. Семьям с детьми выплачивают по 500 злотых (9335 рублей), написало польское издание RP.pl.

Но этих выплат может не хватить на подорожавшие продукты. Килограмм муки в стране стоит 2,6 злотого, а буханка хлеба — около пяти злотых. При этом польские экономисты не исключали, что цены на продукты питания вырастут на 9-10 злотых, написало польское издание Biznes.gazetaprawna.pl.

Цены на топливо тоже немаленькие. В среднем литр бензина обойдется в шесть злотых. За дизель придется заплатить около семи злотых, а на некоторых станциях — и восемь, написало издание Motofakty.pl.

Жить на пособие в центре размещения долго не получится. Власти страны дают пять дней на расселение, а стоимость аренды квартир в польских городах достигает 4000 злотых (около 74 тысячи рублей). Социальных выплат явно не хватит на европейскую жизнь.

Ограниченные ресурсы для приема

Только в марте в Чехию прибыли порядка 270 тысяч беженцев с Украины. Премьер-министр Петр Фиала заявил, что у страны заканчиваются ресурсы для приема украинцев, которые хотят задержаться здесь. Чехия предоставила беженцам небольшое пособие в размере 5000 крон в месяц (17 800 рублей). При этом получать финансовую помощь можно только до мая, написало чешское отделение агентства Deloitte.

Инфляция не обошла стороной Чехию. По новым ценам сливочное масло здесь стоит в среднем 44 кроны, килограмм сахара — около 15 крон. Стоимость бутылки масла выросла на 34% и сейчас составляет 43 кроны, а килограмм помидоров — более 82 крон, написало чешское издание Zpravy.aktualne.cz.

Топливо тоже обойдется недешево для тех украинских беженцев, которые приехали на машине. К примеру, литр самого популярного в Чехии бензина Natural 95 стоит 42,7 кроны за литр, написало чешское издание Novinky.cz.

В соседней Словакии ситуация с пособиями еще хуже. По данным Министерства труда страны, украинским беженцам выплачивают всего 68 евро (5920 рублей) на взрослого человека, а семьи с детьми получают 179 евро (15 585 рублей).