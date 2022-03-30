Жители Германии рассказали о подскочивших ценах на продукты и топливо в стране

В Германии увеличились цены на топливо, продукты и коммунальные услуги. Жители ФРГ — Константин и Агнесса — рассказали в эфире «360» о том, сколько сейчас стоит заправить машину, и какие продукты исчезли с полок немецких магазинов.

В эфире «360» Константин отметил, что может говорить только за цены в том регионе, в котором он живет — это Бавария.

«У нас, я сегодня специально пошел в магазин, дешевой муки не было, более дорогая мука была. Примерно на 30-35% прилавки были заполнены. То есть в принципе в Баварии выглядит ситуация немножко лучше, чем в этих видео, которые я тоже видел», — отметил собеседник «360».

По его словам, на прошлой неделе он прочитал, что металлургический литейный завод в Баварии решил закрыться, когда цена на дизель была примерно два евро 38 центов. Сейчас она два евро 14 центов, но это, по мнению Константина, бьет не только по карману обывателя, но и мелких, средних и может даже больших компаний.

«Если я два года назад мог 80 литров дизеля заправить меньше, чем за 80 евро <…>, то сейчас за 80 литров я буду платить 180-190 евро», — поделился Константин.

Другая жительница Германии Агнесса рассказала, что в первую очередь в магазинах пропало подсолнечное масло, потом мука и многие другие продукты. При этом она отметила, что самое первое, что начали убирать с прилавков немецких магазинов — это русские продукты. К ним относятся семечки, соленые помидоры и огурцы, зефир. Также среди убранных в первую очередь продуктов были и те, на которых имелись русские аннотации.

«Цены изменились. Даже можно взять в пример то, что бутылка масла, если стоила в пределах 2-2,5 евро, сейчас может достигать до 15 евро», — рассказал Агнесса.

Бензин, по ее словам, стоил в пределах 1,75 -1,80 евро, а сейчас топливо стоит от двух до 2,5 евро. При этом, на данный момент, цены немного цены упали, но они еще варьируются то выше, то ниже, отметила собеседница «360». В связи с этим многие жители пересели на велосипед, а также на общественный транспорт. Некоторые люди, по словам Агнессы, стараются ездить вместе на одной машине, чтоб сэкономить.

Также по ее словам, выросли цены на коммунальные услуги. Собеседница «360» отметила, что подсчеты делаются индивидуально в зависимости от того, кто и сколько использовал в предыдущую зиму, но с нового года цены стали выше.