Украинские беженцы удивились размеру немецких пособий

Денежные пособия в Германии удивили украинских беженцев. Многие сообщают, что суммы не хватает, чтобы приобрести еду, написал RT.

«Цены в магазинах высокие, денег не хватает на проживание. Спасибо Германии, что выплачивает соцпомощь, но ее совершенно не хватает», — сообщил один из беженцев.

По их словам, выживать им в Германии помогают лишь волонтеры и различные благотворительные фонды.

При этом немецкие организации, в задачи которых входит обеспечивание беженцев необходимыми вещами, столкнулись с перебоями в поставках продовольствии из-за нарушенных логистических поставок.

Ранее украинские беженцы в Германии сравнили условия временных мест расселения с концентрационными лагерями и бункерами.

Правозащитник Александр Ионов заявил, что в некоторых случаях беженцы в Германии живут хуже, чем выходцы с Ближнего Востока.