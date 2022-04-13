Хуже, чем мигранты с Ближнего Востока. Украинцы крайне возмущены европейскими «бункерами» для беженцев

Украинские беженцы в Европе недовольны условиями своего проживания. Некоторые хотели получить отдельные комнаты для каждого переселенца, обслуживание и социальные выплаты. Но вопреки ожиданиям их разместили в спортзалах с раскладушками. По мнению правозащитника, украинцы рассчитывают на комфортные условия, чтобы остаться потом в Европе.

Украинские беженцы недовольны размещением в Европе. Их размещают в спортивных залах на раскладушках, а иногда в палатках. В Германии украинцам оборудуют комнаты и перегородки из фанеры. Но похоже, что беженцы ожидали большего — комфортного размещения в гостиницах.

Украинка показала спортзал и комнаты, сделанные на скорую руку в спортзале, и сравнила условия жизни с теми, что были на Украине.

«Честно, я сюда зашла, и такое ощущение, что я попала на Украину обратно, в совдеп наш», — рассказала украинка на видео.

Другие украинцы сравнили условия проживания в Германии в спортзале с концентрационным лагерем. Они возмутились тем, что приходится самим готовить, убираться и искать квартиру. Беженцы отметили, что из-под крана течет холодная вода, а душ у всех общий.

«Никого не оформили, никаких документов, ничего не выдали, никакие соцвыплаты, ничего вообще. Все в неопределенности <…> Пожалуйста, подскажите к кому обратиться, что делать дальше. Это просто кошмар», — рассказал беженец на видео.

Украинским переселенцам не понравились условия размещения и в Швейцарии. Девушка на видео сравнила свое жилье с бункером и рассказала, что украинцам обещали отдельную комнату.

В польском центре для беженцев украинцев плотно разместили в спортзале, а власти дали на расселение пять дней. Однако денег на жилье вряд ли у кого-то хватит — в польском Пшемысле за аренду придется отдать 4000 злотых (около 74 тысяч рублей). После пятидневного срока беженцы рискуют остаться без крыши над головой. Перебраться в Германию не получится — прием беженцев перекрыт, написал Telegram-канал Mash.

Другая Украинка рассказала, как приехала во Францию, но та не предоставила ей нужных для нее условий и поддержки. Теперь она хочет уехать в Германию или Швейцарию. Беженке так же не понравилось, что на выборах президента Франции могут избрать Марин Ле Пен — она пренебрежительно назвала политика «телкой непонятной».

Ранее жители стран, которые принимали украинцев, жаловались на хамство и наглость с их стороны. Волонтеры и соотечественники, которые давно переехали в Европу, рассказывали, как беженцы были недовольны условиями жизни, отказывались работать, ждали пособия и требовали, чтобы с ними разговаривали на украинском, а не на русском.

Недовольство Европой

Некоторые украинские беженцы из Прибалтики просят разместить их в России. Правозащитник Александр Ионов напомнил «360», что их отправляют в специальные отели в Ростовской области или в детские лагеря, которые для отдыхающих сейчас закрыты.

А в той же Швейцарии и Германии их могут размещать на площадях общей компоновки <…> Не совсем понимаю, что они ожидали от ЕС. Что им пятизвездочный отель дадут? В некоторых случаях они живут хуже выходцев из Ближнего Востока. Это тоже факт, и мы это фиксируем Адександр Ионов.

Правозащитник отметил, что в некоторых европейских странах есть определенное количество квот за счет бюджетных средств. Но они ограничены, поэтому ЕС не может справиться с большим количеством переселенцев. По словам Ионова, на беженцев выделяют больше средств, но организовать их пребывание и расквартировать не представляется возможным.

«Им предлагают самостоятельно обустроить свой быт, что многие из них делать не хотят. Они считают, что им положены те же условия, что и выходцам из стран Африки и Ближнего Востока, которые получают и бесплатное социальное жилье, и пособие по безработице, и возможность трудоустройства», — добавил Ионов.

По мнению правозащитника, они рассчитывают на такие условия, чтобы потом вероятно не вернуться на территорию Украины.