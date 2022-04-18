Расходы на украинских беженцев подсчитали в Германии

Города, районы и коммуны в немецкой федеральной земле Гессен выставили государству сумму требований в размере 3,5 тысячи евро в расчете на одного беженца в месяц. Об этом сообщил портал EADaily.

Такая сумма, как отмечено в материале, позволит покрыть расходы на прием, размещение, и необходимые языковые программы в Германии.

В своих расчетах, как подчеркнули представители коммун, они ориентировались на среднюю оценку затрат на содержание беженцев в 2019 году. Так, ежедневно питание, размещение, и другие повседневные нужды будут обходиться в 75 евро, еще 25 евро составят расходы на оказание психологической помощи, которые также будут ежедневными.

Для проведения социальной работы и поддержания безопасности каждый день необходимо тратить 15 и 10 евро соответственно, указано в статье.

Если проведенные общественниками в Гессене расчеты верны, то, как указывают журналисты, выделенных правительством страны двух миллиардов евро не хватит даже на два месяца пребывания всех беженцев.

Работой канцлера Германии Олафа Шольца оказались недовольны 49% жителей страны. Эта цифра стала самой высокой с момента вступления Шольца в должность. При этом, по данным института изучения общественного мнения Insa, положительно оценили деятельность канцлера 38% респондентов. Работой федерального правительства оказались недовольны 55% немцев, и 35% участников опроса высказались положительно.