Цены бьют рекорды и по кошелькам немцев. Жители Германии ответили, кто виноват в кризисе

В Германии подорожали бензин и продукты. Это уже сильно ударило по кошелькам немцев. Некоторые местные жители продают машины и пересаживаются на общественный транспорт. Также они похоже останутся без любимых колбасок этой весной. По стране ударили антироссийские санкции, введенные Западом. Жители ФРГ рассказали «360», кого они винят в нынешнем положении дел.

Немцы продают машины из-за цен на бензин

Рассказывает Антон Зеленский,

житель города Бохум

Бензин подорожал где-то на 40%, когда начались антироссийские санкции. Солярка — еще больше. И она очень туго падает. Бьет по кошельку, да, естественно, очень сильно, потому что в Германии всегда был очень недешевый бензин. Машину здесь иметь — это некий мини-люксовый уровень. При ценнике два евро и 30 центов за литр — это очень дорого. Слышал через знакомых, что правда есть люди, которые продавали машины и пересаживались на другой транспорт.

Источник фото: tagesschau.de

Все потихоньку поднялось равномерно и сейчас стабильно держится. Продукты подорожали. Примерно на 10-20% стало все дороже. Овощи, помидоры, огурцы, картошка, мясо — все.

Естественно, где-то винят начало спецоперации. Вроде как из-за этого границы закрывают, а цены поднимают. Винят также немецкое государство, наших политиков, потому что у нас сейчас у власти такие люди сидят, которые больше за экологию, которые хотят, чтобы мир был чистым. И специально даже хотят использовать этот шанс, повысить цены на бензин, чтобы люди переходили на электромобили. Нет такого, что винят только спецоперацию.

Как реагируют на повышение цен? Никак. Германия — очень мягкая страна в этом контексте. Тут люди реагируют… Здесь всегда так было. Они очень спокойные люди. Если цены поднялись, значит, люди подстраивают свою жизнь под новые цены и, как говорится, идут по жизни дальше. Тут протестов, забастовок или каких-то проблем почти никогда не бывает.

Цены на свинину выросли на 30-40%

Рассказывает Грегори Энгельс,

представитель Пиратской партии Германии

Про свинину лично не очень знаю, так как почти не ем и редко покупаю. Вообще среди моих знакомых людей до сорока — уже где-то на 50% вегетарианцы, а половина — даже веганы. Особенно во время мер против коронавируса, когда закрывали рестораны и столовые, все стали больше готовить на дому, спрос на свинину сильно упал и свиноводы сократили количество животных в хлевах.

Теперь, с наступившей весной и желанием положить на гриль сосиски из свинины, цены выросли на 30-40%. Но это, скорее всего, временное явление, часть так называемого «свиного цикла» (Scweinezyklus).

Источник фото: tagesspiegel.de

Цены на энергоносители растут — в этом виновата не столько война с Украиной, сколько спекуляции торговых фирм, которые два дня назад стали предметом антикартельного расследования.

Настоящий кризис в Германии еще впереди

Рассказывает Вальдемар Гердт,

депутат бундестага

Повышение цен наблюдается в Германии во всем. Официальная инфляция — где-то около 10%. Но если взять продукты питания, которые уже третий, четвертый, а некоторые и пятый раз повышаются… Думаю, в среднем на 50% они сейчас повысились, минимум.

Энергоносители… То, что мы видим на заправках, — также примерно на 50% дороже. Газ, который раньше мы закупали за 300, сейчас — около двух тысяч. То есть идет серьезное повышение уровня цен и снижение уровня жизни, потому что зарплаты остаются те же, а у кого-то становятся и меньше. Ведь многие заводы сейчас останавливаются.

В основном, мы пользуемся запасами зерновых прошлого года. Запасы всего, что мы имеем сейчас в магазинах, — это все запасы прошлого года. Но рынок есть рынок. Страх, на котором спекулянты делают деньги, он есть. Без вмешательства государства это не остановить, а государство старается не вмешиваться в частный бизнес.

Также повышение цен во многом связано с недостатком кое-каких продуктов. Например, подсолнечное масло, мука. Хотя страны рядом с нами недостатка в этом не имеют. И в Голландии, и в Дании — везде полки полные. Такое ощущение, что мы создаем этот ажиотаж искусственно или, как мы это делали с газом, отправляем назад, реверсом. Здесь очень много открытых вопросов.

Я понимаю, что следующий год будет очень-очень тяжелым, когда закончатся запасы дешевого газа, закончатся запасы дешевых продуктов, тех же круп и муки. Сейчас, считаю, это спекулятивные надуманные цены, которые готовят людей к серьезному повышению. Нам от него никуда не деться. Удобрений наверняка уже на следующий год не будет в достаточном количестве, потому что они производятся, в основном, на дорогом газе. Количества газа не хватит. Естественно, заводы отключат в первую очередь, чтобы не отключать квартиры.

Называется, доруководились. Этот кризис искусственно создан политиками. Не было никакой объективной причины творить это беззаконие, безрассудность, идеологическую войну, которая привела и спровоцировала ту ситуацию, в которой мы находимся. Вина 100% политиков, которые принимали неправильные решения или не принимали их вообще.