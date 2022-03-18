У Чехии заканчиваются силы для приема беженцев с Украины. И это лишь первая ласточка Европы

У Чехии заканчиваются ресурсы для приема беженцев с Украины. Страна приняла уже слишком много гостей. Их количество сопоставимо с миграционным кризисом 2015 года, который привел к серьезным проблемам в Европе. Тем временем поток беженцев лишь растет. И Чехия — только первая страна, которая заговорила на эту тему. Дальше — больше, уверены специалисты.

Заканчиваются ресурсы

В Чехию прибыли порядка 270 тысяч беженцев с Украины. И у страны уже начали заканчиваться ресурсы для приема всех, кто желает в ней задержаться. Об этом заявил премьер-министр республики Петр Фиала.

«Мы должны признать, что находимся у той самой грани, когда можем принять [беженцев] без проблем», — процитировало премьер-министра чешское издание Deník.

Фиала подчеркнул, что государству нужно принять меры, которые помогут Чехии справиться с ростом числа украинцев. Ведь он, по его мнению, явно еще впереди. Премьер-министр заявил, что грядут изменения в законах, которые регулируют визовые вопросы, безопасность, образование и трудоустройство беженцев.

По данным Deník, в предыдущие миграционные волны Чехия принимала до 2% населения страны, то есть немногим больше 200 тысяч человек. Тем временем к 17 марта МВД страны уже выдало около 180 тысяч виз.

Удавка для Европы

Эксперт по миграции Антонина Бальян рассказала «360», что Европа допустила ошибку, приняв у себя такое большое число беженцев. К такому страны ЕС оказались попросту не готовы. Фактически к ним приехало большое количество потребителей, а не рабочей силы. Более того, многие «гости» Европы, как отметила Бальян, ведут себя очень агрессивно, на что уже жалуются жители некоторых стран.

«То, что Европа принимает беженцев с Украины, — это ее удавка. <…> А что происходит сейчас в Баден-Бадене, например? А это город, в котором развивалась русская культура. Там — музей Достоевского. Там живут люди, которые манифестируют российскую культуру», — заявила Бальян.

Ее знакомая поделилась видео, на котором беженец крайне негативно отзывается о русских. При этом сам он идет по Баден-Бадену с флагом Украины на груди. Бальян уверена, что эти люди приехали в Европу с ненавистью. И рано или поздно эти чувства, которые сегодня направлены на русский народ, повернутся в сторону европейцев.

«Сегодня это агрессия против России, а завтра — против тех, кто, например, платит недостаточно», — пояснила Бальян.

Первая ласточка

Число уже принятых Чехией беженцев сопоставимо с миграционным кризисом 2015 года, рассказал заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов.

«То, что в 2015 году был коллапс и очень серьезный кризис, который привел к серьезным последствиям для Европы, — это всем хорошо известно», — пояснил он.

При этом Шаповалов добавил, что Европа на данный момент не может отказаться принимать украинцев. Ведь сейчас в ЕС боятся «окрика из Вашингтона» и проявляют тем самым евроатлантическую солидарность.

«У данного кризиса явно выраженное прозападное составляющее. И если страны Европы признаются, что не в состоянии выдерживать мигрантов, это разрушит основание той политики, которую проводит Запад, пытаясь представить Европу странами, которые радушно принимают украинцев», — отметил Шаповалов.

По его словам, Чехия — первая ласточка. На нее, как и на Польшу с Молдавией, выпали серьезные испытания в связи с миграционным кризисом.

«Уверен, что такие же голоса сейчас будут раздаваться все чаще и чаще, потому что на самом деле Европа не готова к таким потрясениям. Думаю, что в скорой перспективе поэтапно она перестанет принимать беженцев. Сначала на это пойдут страны Восточной Европы, потом присоединятся юг и запад», — заключил Шаповалов.