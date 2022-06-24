Пока Зеленский благодарит Европу за статус кандидата в члены ЕС, бойцы ВСУ массово сдаются в плен и проклинают помощь союзников. Однако украинские власти только сильнее затягивают гайки народу, обещая призвать на фронт даже инвалидов. Сдать назад без команды с Запада Украина уже просто не может.

Украина отметила статус кандидатов в ЕС новым законом

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил европейских лидеров за предоставление его стране статуса кандидата в члены Европейского союза. Политик назвал этот шаг одним из важнейших решений за все 30 лет украинской независимости. Он также заявил, что таким образом создается и новая история еще более сильной, еще более свободной Европы.

При этом сами европейцы даже не скрывают, что звание кандидата в ЕС — лишь символический жест. Об этом прямым текстом сказал премьер-министр Бельгии Александр де Кроо и добавил, что Украину ждет долгий путь с огромными реформами. Спикер Европарламента Роберта Метсола также отметила, что до реального вступления в Евросоюз очень далеко, однако новый статус будет символом надежды и поддержит моральный дух украинцев.

Видимо, одним из таких шагов в сторону ЕС стал законопроект, который 24 июня внесли на рассмотрение Верховной рады. Депутаты предложили запретить выезд из страны мужчин от 18 до 60 лет, сообщил ТАСС. Ранее им было запрещено покидать Украину только указом президента. В мае законотворцы предлагали разрешить выезд за деньги — три-пять тысяч долларов США (от 160 до 270 тысяч рублей) с человека.

ВСУ предпочитают сдаваться в плен

В том же законопроекте была выдвинута еще одна уникальная инициатива. Депутаты предложили разрешить призыв на военную службу украинцев с инвалидностью. В документе оговаривается, что забрать под ружье инвалидов можно будет только с их личного согласия, также они сохранят право на выезд из страны. Те же возможности хотят предоставить многодетным отцам, отцам-одиночкам, студентам, аспирантам и докторантам.

Тем временем под Горском массово капитулируют бойцы ВСУ. По данным Минобороны, только за последние сутки в плен добровольно сдались более 40 военнослужащих. Они признались, что украинские солдаты очень плохо обеспечены оружием и боеприпасами, их командиры бегут с позиций и нет связи со штабом. Сейчас в Горском котле заблокированы порядка двух тысяч человек, в том числе и иностранные наемники.

То же происходит по всей линии фронта в районе Лисичанска и Северодонецка. Украинские власти гонят в окопы необученных резервистов и членов территориальной обороны, но и этого не хватает: некоторые роты состоят только из 15-20 военных. Самое страшное, что происходит сейчас в ВСУ, — это то, что уходят офицеры. Они бегут с поля боя. Им безразличны собственные солдаты, они их просто бросают.

Помощь Запада не спасает

Те, кто еще не попал в плен, записывают видеоролики, в которых жалуются «пану президенту» на скудное вооружение, отсутствие хоть какой-нибудь подготовки, четкого командования и стратегии. Солдаты признаются, что они не получают ни зарплат, ни обещанной президентской надбавки.

Украинцы также не стесняясь костерят зарубежные подарки. Например, французские бронежилеты легко прошиваются пулями, рассказал Telegram-канал «Выпускайте Z Кракена!». Что касается вооружения, то с ним трудно разобраться без знания английского языка. Один из бойцов ВСУ честно рассказывает, что они пытались использовать ПТРК, которые им прислали американцы.

«Привезли две здоровые трубы — Javelin. Пока донесли из машины, один сломали, вторую донесли и стояли-разбирались, как стрелять. Кто по инструкции пытался читать, кто по YouTube, потому что английского никто не знает. Нет, нам никто ничего не объяснил, я первый раз Javelin увидел. Посмотрели, почесали головы и разошлись. Вот и все иностранное оружие», — рассказал один из украинских военнопленных.

Видео Telegram-канала «Брюссельский стукач»

Кандидат в ЕС — только обязанности

Похоже, все ближе день, когда за Украину будет просто некому воевать. Кто-то считает, что тогда украинская власть пойдет на уступки, иные полагают, что просто сбежит из страны. Однако заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в разговоре с «360» предположил, что ближе к реальности третий вариант.

Украинская власть будет делать так, как скажут в Вашингтоне и в Лондоне. Кивнут — и пойдут на все: и на уступки, и на договоренности, и на соглашение, и на компромисс по территориям. Пока что команды такой нет, потому что Вашингтон, как и Лондон, продолжает надеяться Андрей Кошкин политолог.

По словам политолога, кандидатский статус — просто повод для хоть каких-то какие-то положительных эмоций, которые можно выдать в информационное пространство. В массовом сознании нужно формировать мысли, что в стране все хорошо, она нужна миру, Европе, причем даже больше, чем Грузия, которая дольше ждет, а ей кандидатства не дали.

Кошкин подчеркнул, что вместе с Украиной статус кандидата в ЕС получила и Молдавия. Это еще одна страна, где также в любой момент можно разжечь конфликт, чтобы пламя в Европе заполыхало ярче, больше и со всех сторон. Так что этот статус не коврижка и не морковка: «награжденные» страны ничего не получают, кроме большого перечня дел, которые должны выполнить, чтобы попасть в европейский клуб.