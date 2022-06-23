Предоставление Украине статуса кандидата в ЕС назвали символическим

Украине потребуется много времени для проведения крупных реформ, чтобы стать полноправным участником Евросоюза. Предоставление стране статуса кандидата — это символический жест. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.

Он пояснил, что своим решением Евросоюз покажет, что готов принять Украину, если страна проведет реформы, которые от нее требуют.

«Это важный, но символический сигнал. Очевидно, что для Украины это будет долгий путь с огромными реформами, которые займут много времени», — заявил де Кроо.

О предоставлении Украине и Молдавии статуса кандидатов в ЕС заявил глава Евросовета Шарль Мишель. Он заявил, что это произойдет на саммите, который начался в четверг, 23 июня.

О своей поддержке кандидатуры Украины уже заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Он также отметил, что для окончательной интеграции стране предстоит большая работа.