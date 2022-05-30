На Украине предложили разрешить выезд из страны мужчинам призывного возраста. Правда, за деньги — три-пять тысяч долларов с человека. Это назвали «страховым взносом». Правда, позволить себе такую свободу может далеко не каждый украинец. Однако специалисты уверены: семьи будут брать кредиты, лишь бы спасти своих сыновей.

Украинцев предложили выпускать из страны за деньги

Советник главы МВД Украины Виктор Андрусив предложил выпускать мужчин призывного возраста из страны. Делать это, по его версии, нужно, естественно, не бесплатно — за три-пять тысяч долларов.

«Относительно выезда мужчин за границу. Нам надо будет мобилизовать не одну сотню тысяч солдат. Но вопрос выезда — это не о том, что нужно запретить или разрешить. Это вопрос — как выезжать? Я предлагаю сделать страховой взнос, например, три-пять тысяч долларов и свободный выезд для того, кто его внес», — процитировало Андрусива РИА «Новости».

По словам советника главы МВД Украины, тотальный запрет вредит стране еще больше. Андрусив отметил, что много лет именно средства уехавших за границу на заработки украинцев спасали экономику страны.

При возможности мужчины уедут с Украины

На Украине возникла проблема воссоединения семей, поскольку уехали из страны уехали многие женщины с детьми. Скорее всего, в случае принятия такого закона, мужчины, которых не успели призвать, поедут к родственникам. Об этом «360» рассказал политолог, гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Отток должен быть довольно значительным. Но Украина — страна бедная. По уровню доходов на душу населения она, по-моему, чуть ли не на последнем месте. <…> Для кого-то это будет проблемой. Но и там есть свой средний класс, который может себе это позволить Андрей Кортунов.

С этим согласен и аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов «ЭксПолит», член экспертного клуба «Дигория» Илья Гераскин.

«Конечно, многие уедут, потому что никто не хочет бороться, очевидно, потому что борются за непонятные идеалы. А самое главное, что они совершенно не обучены, любая семья адекватная на Украине отдаст эти деньги для того, чтобы просто спасти своего ребенка, которого ставят буквально под оружие, чтобы защищать страну с несуществующим суверенитетом и принципы государственного управления», — подчеркнул он.

Источник фото: РИА «Новости»

По его словам, люди будут просто сбегать. Тем временем те, кто не может себе позволить подобных взносов, будут брать кредиты.

Как Украина наживается на своих гражданах за рубежом

Для руководства Украины три-пять тысяч долларов — это небольшие деньги. Подобный «страховой взнос» не позволит стране разбогатеть. Тем временем переводы людей, которые работают за границей, — это серьезная статья дохода для государства.

«Кстати, и в России очень много работало граждан Украины. Конечно, и в Европе, поэтому, думаю, что есть заинтересованность государства в том, чтобы такая практика продолжалась, чтобы из-за границы переводили деньги на территорию Украины. Всякие деньги могут помочь стране, но, конечно, это не замена каким-то крупным инвестиционным проектам», — отметил Кортунов.

Источник фото: РИА «Новости»

При этом он подозревает, что подобный закон могут все же не принять. Слишком уж он похож на некий механизм законного уклонения от воинской службы. Гераскин же считает, что подобный законопроект может быть одобрен — зависит от того, кто именно его будет лоббировать.

«Вполне может быть принят, если на то окажется воля определенных заинтересованных кругов», — заключил Гераскин.