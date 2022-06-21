Евросоюзу предложили дать Украине статус кандидата как символ надежды
Спикер Европарламента Метсола: Украине нужно дать статус кандидата в ЕС как символ надежды
Европейский союз обязан предоставить Украине статус претендента на вступление в организацию ради поддержания морального духа украинцев. Об этом на пресс-конференции в Финляндии сказала спикер Европарламента Роберта Метсола, написал ТАСС.
«Это станет для Украины символом надежды. Нам необходимо поддержать моральный дух украинцев», — сказала она.
Однако для реального вступления в ЕС Украине предстоит сделать еще очень много шагов, подчеркнула Метсола.
«Для реального вступления остается сделать очень многое. У каждой страны свой собственный путь, поэтому я внимательно наблюдаю за настроениями в Европейском совете по статусу Украины», — добавила спикер Европарламента.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что получение Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС станет печальным итогом для этой страны. Он подчеркнул, что Украина не подходит для членства в Евросоюзе по всем параметрам.