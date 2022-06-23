Украина и Молдавия получили статус кандидатов в ЕС

Лидеры стран Евросоюза одобрили предложение Еврокомиссии о предоставлении статуса кандидатов на вступление в ЕС Украине и Молдавии. Об этом заявил премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель.

Это сообщение подтвердил председатель Европейского Совета Шарль Мишель.

«Саммит Евросоюза только что принял решение о предоставлении Украине и Молдавии статусов кандидатов в члены ЕС. Исторический момент», — написал он на своей странице в Twitter.

Мишель поздравил лидеров двух стран Владимира Зеленского и Майю Санду, подчеркнув, что это решающий шаг на пути двух республик в состав Евросоюза.

Президент Европейского совета добавил, что лидеры стран ЕС готовы предоставить Грузии статус кандидата после того, как страна проведет необходимые реформы. Пока они только признали европейскую перспективу республики.

Ранее Шарль Мишель заявлял, что Украина и Молдавия получат статус кандидатов в ЕС в первый день саммита, 23 июня. Но до окончательного вступления пройдет еще достаточно много времени.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо отмечал, что решение Евросоюза станет только символическим жестом. Он подчеркнул, что Украине предстоит еще долгий путь с крупными реформами, которые займут много времени, прежде чем она станет полноправным членом.