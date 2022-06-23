Бойцы ВСУ стали массово сдаваться в плен у Лисичанска и Северодонецка

Украинские военные стали массово сдаваться в плен по всей линии фронта в районе Лисичанска и Северодонецка. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Сейчас по всей линии фронта на данном участке местности, как локально, так и массово, происходит сдача в плен. Это касается и лисичанско-северодонецкой группировки, это касается и горско-золотовской группировки», — сказал Марочко он в эфире Первого канала.

Он уточнил, что оружие складывают не только обычные военнослужащие, но и представители праворадикальных сил. При этом офицер добавил, что пока определенную информацию озвучивать нецелесообразно.

«Сейчас этот процесс идет [снежным] комом. По состоянию на 16:00 мне уже сообщили о двух таких сдачах по 10 человек», — заявил он.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что войска народной республики полностью заблокировали Горское и Золотое. Украинские военные из этих населенных пунктов восемь лет обстреливали мирных жителей Донбасса. Сейчас на территории Золотого и Горского рассредоточены порядка двух тысяч бойцов ВСУ.