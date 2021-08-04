Турция, Италия и Греция в огне. Летние курорты перестали быть безопасными для россиян?

Волна жары накрыла юг Европы и спровоцировала смертельные пожары в районе Средиземного моря. В Турции горят леса — возле курортов Анталия и Мугла. В Италии, в городе Пескара, пострадала большая часть побережья, а в Греции охвачен огнем остров Родос. Впрочем, представители турсферы говорят — самое страшное позади и отдыху ничего не угрожает.

Турция

Лесные пожары в условиях жары и сухой погоды начались в Анталии 28 июля. Огонь быстро стал перекидываться на жилые провинции. В регионе остановили все экскурсии для туристов.

По информации турецких властей, всего в стране произошло 98 лесных пожаров. 88 из них удалось ликвидировать.

От лесных пожаров сильно пострадала сельская местность. У людей, проживающих в деревнях, сгорели дома. Пострадали фермы с животными, также многих пришлось эвакуировать. Такие меры коснулись не только людей, живущих в горах, но и туристов, проживающих в отелях Анталии недалеко от моря.

Число погибших от лесных пожаров увеличилось до восьми в воскресенье, а туристов продолжали эвакуировать из Анталии и Муглы. Около 100 российских туристов эвакуировали из Бодрума, временно разместив их в других отелях. Спешная эвакуация также прошла в городе Ичмилер, где огонь подобрался близко к гостиницам.

Для того чтобы сдержать пожары, в Турцию отправили самолеты с Украины, из России, Азербайджана, Ирана и Евросоюза.

Италия

Пожары также затронули Италию, сообщает The Independent. За выходные итальянская пожарная команда ликвидировала сотни лесных пожаров. Было проведено более 800 операций: 250 — на Сицилии, 130 — в Апулии и Калабрии, 90 — в Лацио и 70 — в Кампании.

В воскресенье днем людям пришлось убегать с пляжа на юге города Пескара. Они заметили высокие облака дыма и пламя, образовавшиеся от пожара в соседнем сосновом лесу. В итоге огонь поглотил большую часть побережья.

Несколько человек были ранены, когда попытались потушить разносимое ветром пламя, достигшее их домов. Местные власти также сообщили о необходимости эвакуации дома престарелых в городе Пескара.

Пожарные все еще пытаются тушить пожары в сицилийских городах Катания, Палермо и Сиракузы.

Греция

Еще одной жертвой огня стала Греция. Из-за рекордной жары возгорания начались на полуострове Пелопоннес и острове Родос.

Огонь успел уничтожить более трех тысяч гектаров территории сосновых лесов и оливковых рощ на Пелопоннесе. А на Родосе сотрудникам удалось спасти от пожара уникальный заповедник, но не страусиную ферму. Впрочем, птицы не пострадали, поскольку их вовремя эвакуировали, пишет РИА «Новости».

Около 300 пожарных, два самолета-бомбардировщика и пять вертолетов были направлены на тушение огня. Всего сгорело около 20 домов, пять деревень были эвакуированы, а восемь человек госпитализированы с ожогами и респираторными заболеваниями.

Метеорологи также предупредили о том, что температура останется высокой.

Туристам грозит опасность?

Из-за пандемии экономика всех стран переживает непростые времена. Особенно тяжело пришлось тем, чей доход в основном базировался на туризме. Открытие границ для Турции, Греции и Италии — это попытка хоть немного восстановить свой бюджет, но могут ли пожары лишить страны туристов?

Директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма „Турпомощь“» Александр Осауленко заявил, что если людей выпускают из их стран и пускают в эти, значит, жизни и здоровью граждан это не угрожает. Ситуация находится под неким контролем и разрешима.

Афины, Греция

«Безусловно величина объемов этих пожаров достаточно серьезная, но, как мы видим, с точки зрения организованных туристов и работы с ними все находится под контролем и идет своим чередом», — отметил он.

Собеседник «360» добавил, что на сегодняшний день со стороны россиян нет ни массовых отказов от этих направлений, ни массовых возвратов. Люди продолжают свой отдых, а если ситуация становится опасной, то их переселяют на какое-то время в другие места. Со стороны россиян никаких жалоб не поступало. Сообщений о пострадавших тоже нет.

Руководитель турагентства Go travel Наталия Ансталь рассказала, что в Италию пока российских туристов не пускают, а с Грецией и Турцией ситуация в целом стабильна.

Турция горит от лесных пожаров. Тем временем российские туристы...

«Родос действительно сейчас охвачен пожарами. А у нас сейчас как раз идет формирование пакетных туров только на Родос и Крит. Поскольку на Родос отправляться небезопасно, туристов перебронируют на остров Крит. Там все спокойно и без пожаров», — объяснила собеседница «360».

В Турции все пиковые очаги возгорания уже прошли. Все туристы, которые находились в зоне опасности, были переселены в другие отели. Сейчас на всех курортах можно спокойно отдыхать, а пожары, если и происходят, то в горной местности.

По словам Ансталь, у них были туристы, находившиеся в Мармарисе, недалеко от очагов возгорания. Они делились фотографиями из отеля, рассказывали про задымление и в целом испытывали стресс от происходящего. Однако ситуация была критической дня два-три, а после все стабилизировалось. Разумеется, произошедшее могло подпортить отдых людям, но сейчас в Турции все вновь спокойно.