Полыхающая политика Турции. В поджоге лесов заподозрили террористов, но все может быть еще сложнее

Пожары продолжают пожирать леса Турции сразу в нескольких городах. Огонь подобрался близко к популярным курортам. Огонь не удается потушить уже несколько дней, и люди начали предполагать, что пожары возникли не случайно. Полицейские даже задержали подозреваемого, который может быть связан с оппозиционной Рабочей партией Курдистана, признанной террористической.

Жители города Манавгат смогли задержать одного из предполагаемых поджигателей, рассказал глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. Местные не хотели отдавать его полицейским и стремились самостоятельно с ними разобраться. Правоохранителям пришлось отбивать подозреваемого у жителей, которые жаждали его линчевать.

В результате между жителями и жандармами произошел конфликт: полицейских обвинили в том, что они защищают преступников. Его удалось сгладить: правоохранители смогли объяснить местным, что выносить приговор должен суд. А также напомнили, что задержанный может быть невиновен.

При этом глава МИД страны отметил, что причины лесных пожаров начали вызывать сомнения у многих. Людей насторожило, что они вспыхнули в одно время в разных частях страны — сейчас огнем охвачены леса в 42 районах. При этом задержанного подозревают в причастности к запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана, которую власти страны признали террористической.

Рабочая партия Курдистана (РПК) — организация, которая борется за политические права курдов в Турции и требует создать в составе страны курдскую автономию. Она появилась в конце 1980-х годов. С тех пор многие страны мира, в том числе Турция и Евросоюз, признали РПК террористической организацией.

Поджог или совпадение?

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, директор Международного российско-турецкого центра РГГУ Александр Васильев рассказал «360», что пока нельзя однозначно говорить о причине лесных пожаров. Он подчеркнул, что назвать окончательную причину — поджог, засуха или неосторожное обращение с огнем — сможет только следствие. Однако он отметил, что несколько лет назад появился слух, будто лесные пожары могут быть использованы различными силами в странах, у которых не самые простые отношения с Турцией. Но дальше слухов дело не шло.

При этом очевидных улик, которые указывали бы на причастность Рабочей партии Курдистана, нет.

«Для меня неочевидно, что это Рабочая партия Курдистана, и совсем неочевидно, что это какой-то террористический акт. После поимки Абдуллы Оджалана, который возглавлял РПК, в партии произошел раскол. Там появились как сторонники вооруженного столкновения, так и сторонники перевода борьбы в политическое русло, в русло борьбы за права и свободы, но в легальном поле», — отметил он.

По словам Васильева, если это действительно теракт, то он совсем не в стиле РПК.

«Они открыто и последовательно проводят линию на атаку прежде всего государственных служащих: военных, полиции. При этом Рабочая партия Курдистана в последние годы демонстративно отказывалась от проведения терактов вблизи крупных курортов или туристических объектов. Поскольку речь идет о пожарах в пригороде Антальи, вряд ли РПК взяла бы на себя риск таким образом подрывать те договоренности, которые есть», — пояснил он.

Однако эксперт подчеркнул, что нельзя забывать и о радикально настроенных членах партии.

При этом политолог, политтехнолог, политический обозреватель, публицист Наталия Елисеева в беседе с «360» назвала и другую версию: РПК могли специально обвинить, чтобы переложить ответственность властей, которые не смогли оперативно потушить пожары.

«Здесь ситуация несколько двоякая. Потому что, с одной стороны, таким образом власти смогут скрыть свою недоработку. Не оповестили людей, не успели потушить, не успели принять меры. В таком случае, естественно, лучше перевести стрелки на террористическую деятельность, что это диверсия, которая совершена с целью дестабилизации внутренней ситуации в Турции», — отметила она.

Зачем поджигать леса?

Елисеева подчеркнула, что тактика поджогов стратегически важных объектов существует — ей не раз пользовались в прошлом. Не только в Турции, но и в других странах. Конкретно РПК могла устроить теракт в качестве диверсии.

«Это длительное противостояние (между РПК и властями Турции — прим. ред.). Если брать версию поджога, то это дестабилизация внутренней ситуации в государстве. Таким образом партия могла показать несостоятельность турецких властей, что они не смогли принять вовремя меры», — пояснила она.

Политолог добавила, что нужно ждать официальных заявлений Турции. Нужно понять, примут они эту версию или будут настаивать, что пожары начались из-за природных причин. Елисеева отметила, что эта версия подтверждается рядом природных катаклизмов, которые в этом году обрушились на мир. Это и наводнения в Германии и России, и крупные пожары в разных странах.

Не первый раз

Издание Daily Sabah отметило, что один из высокопоставленных членов партии Мурат Карайылан «поприветствовал» лесные пожары в Турции.

По данным «Московского комсомольца», РПК уже брала на себя ответственность за несколько крупных пожаров. В 2019 году партия призналась, что с 11 июля по 24 августа устроила в Турции 27 пожаров, в том числе в Измире — там огонь уничтожил более 500 гектаров леса. В заявлении РПК было сказано, что поджоги продолжатся, пока власти Турции не выполнят их требование о создании автономии.

В июле 2020 года суд Турции доказал, что член Рабочей партии Курдистана причастен к пожару в Стамбуле, который произошел в сентябре.

Последствия теракта

Александр Васильев отметил, что стране придется столкнуться с обострением отношений между властями Турции и курдами, если версия с терактом подтвердится.

«Мы увидим новый виток обострения ситуации на юго-востоке Турции. Будут серьезно усилены меры безопасности. Я думаю, что вполне возможно обострение военной ситуации в населенных курдами сопредельных государствах, прежде всего Сирии и Ираке», — отметил он.

Еще одной мерой сдерживания РПК может стать усиление репрессий против курдских политиков. Сейчас последние активно пытаются создать альянс и политическую коалицию с противниками Эрдогана в преддверии выборов, которые пройдут в стране в 2023 году.