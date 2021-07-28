Пожары отпуску не помеха. Российские туристы рассказали об отдыхе в Анталье

В Турции вовсю горят леса. Пожары быстро распространяются и уже добрались до некоторых районов Антальи. Все туристические экскурсии в районах Сиде, Соргун и Манавгат приостановили, но отдыхающие не отчаиваются. Они продолжают купаться в бассейнах, а затянутое небо снимают на камеру телефона.

Что произошло?

Лесные пожары вспыхнули в четырех разных точках в районе Манавгат в провинции Анталия. Об этом сообщил Daily Sabah.

«Это беспрецедентный пожар», — сказал журналистам губернатор района Мустафа Йигит, когда пламя распространилось на жилые районы и больницу.

Властям пришлось эвакуировать несколько домов. Некоторые предприятия и жилые помещения оказались в огне. Пострадали по меньшей мере 53 человека, также погибли животные, находящиеся в конюшнях в сельских районах, пострадавших от пожара. Мэр Манавгата Шюкрю Сезен сказал, что огонь распространился на территорию в 15 километров.

Тушением занимаются отряды пожарных не только из Антальи, но и из соседних провинций. По сообщениям РИА «Новости» со ссылкой на местную администрацию, к борьбе с пожаром привлекли два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 пожарных машин.

Точная причина возникновения пожара неизвестна, но он начался сразу в четырех точках, что власти считают подозрительным. По этому поводу будет проведено расследование, но сейчас основная задача — обеспечить безопасность жителей.

В районах Сиде, Соргун и Манавгат были приостановлены все туристические экскурсии. Ростуризм посоветовал отдыхающим в Анталье, где горит лес, оставаться на территории отелей.

Что говорят туристы?

Туристам похоже пожары не сильно мешают наслаждаться отдыхом. Как рассказал «360» Вадим, находящийся в Сиде, отдыхающие купаются и пьют как обычно. Никто ничего не боится. Все смотрят на пожарные вертолеты и снимают происходящее на телефон.

«Нам только запретили все катания на воде, потому что работают пожарные вертолеты, а так никаких ограничений пока нет», — сказал мужчина.

Елена, отдыхающая в Сиде, также отметила, что пожары находятся далеко от туристической зоны. Все работает в обычном режиме, и передвижения не ограничены. В отелях спокойно.

«По поводу страха… Страшно только смотреть на непривычное небо и слышать шум самолетов и вертолетов», — призналась россиянка.

Она отметила, что власти Турции направили все силы на тушение пожара.

Еще несколько россиян, отдыхающих в Сиде, рассказали «Подъему», что их отдыху ничего не мешает.

«Пожар в четырех километрах от побережья. Паники и эвакуации нет. На берегу и в отелях все спокойно. Местные и персонал говорят: „Это далеко“. По поиску находили записи местных с окраины, там немного паника есть, так как огонь подходил близко к жилым домам», — сказала Александра.

А россиянка Екатерина отметила, что в городе все небо уже затянуло и есть легкий запах дыма и гари, но в остальном все нормально.

Еще одна россиянка по имени Александра рассказала Telegram-каналу Mash, что в десять утра в Сиде образовалась огромная дымовая завеса. Море было в пепле. Позже выяснилось, что горит лес между Сиде и Анталией.

«Мы застали, как самолеты летали, зачерпывая из моря воду, чтобы потушить хотя бы локально пожар», — сказала она.

В гостинице девушка узнала, что очень много экскурсий проводится именно в той местности, где горит лес.

Из Анталии отзывы пришли разные. Например, россиянка по имени Наталья призналась «360», что узнала про пожары из разговора с нашим каналом.

«Тут никто про это ничего не говорил и соответственно мы не видели чего-то подозрительного. Сегодня пролетали два вертолета, но какого они назначения сказать не могу. Мы находимся в районе Лара. Ситуация на территории отеля более чем расслабленная», — заявила туристка.

Она добавила, что ни запаха, ни дыма не ощущается. Туристы вокруг ведут себя обычно, и паники нет.

А вот россиянка Светлана столкнулась с иной картиной в Анталье. Она рассказала, что дым идет в сторону моря, а основная его часть находится над отелем, в котором она остается. Долго быть на улице не получается, потому что дышать нечем и глаза режет.

«Сначала думали, что горит отель, сотрудники отеля опровергли наши догадки. Говорят, что леса горят каждый год, в августе еще сильнее. Страшно за тех, кто проживает в том районе, где сейчас пожар», — сказала отдыхающая.

Среди ограничений пока ввели только запрет на водные развлечения на водном транспорте. Про экскурсии женщина ничего не знала, но отметила, что многие туристы продолжают отдыхать у бассейна и купаются на пляже.