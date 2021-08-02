Лесные пожары, бушующие в Турции, не изменили планы россиян, желающих полететь туда на отдых. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин, передала «Вечерняя Москва».

Россияне не отменяли поездки из-за новостей о пожарах, а новые продажи не снизились. Только в июле в Турции отдохнули 547 тысяч российских туристов, еще больший поток ожидается в августе.

«Единственное, очень внимательно вместе с туристами отслеживаем ситуацию, так как из определенных отелей были временные переселения гостей. Сейчас гости вернулись в свои гостиницы. Чтобы туристы видели актуальную информацию, мы показываем в режиме онлайн видео, которые присылают нам отели с учетом ситуации», — добавил Горин.