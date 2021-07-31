Около 100 российских туристов вывезли из турецкого Бодрума на фоне пожаров

Около 100 российских туристов эвакуировали из турецкого Бодрума на фоне пожаров. Россиян временно разместят в других отелях, сообщил представитель генконсульства РФ в Анталье РИА «Новости».

Очаг возгорания в субботу, около 15:00 по московскому времени, возник в районе Кумбахче в восточном пригороде Бодрума, где располагаются несколько отелей и жилые кварталы. Власти города начали эвакуировать жителей и туристов во избежание возможных жертв и пострадавших. Эвакуация проходит организованно и без паники.

В генконсульстве РФ сообщили, что в числе тех, кого вывезли из квартала, порядка 100 российских туристов.

«Их жизнь вне опасности. Они будут временно размещены в других гостиницах и обеспечены всем необходимым», — сообщили в дипмиссии.

Мэр Бодрума Ахмет Арас ранее сообщил, что из-за лесного пожара в городе эвакуировали три отеля. Возгорания продолжают тушить в шести провинциях на юге Турции, где полыхают 20 пожаров. Погибли шесть человек, число пострадавших достигло 410.

В тушении пожаров в Турции задействовали три российских самолета-амфибии Бе-200. Россия также направила на помощь стране пять самолетов Ил-76 и три вертолета Ми-8.