Эрдоган заявил о задержании возможного виновника лесных пожаров в Турции

В Турции задержали подозреваемого, который может быть причастным к лесным пожарам. Как сообщил ТАСС, такое заявление в субботу сделал президент страны Тайип Эрдоган.

«Был задержан один человек в связи с пожаром в Миласе. Наш долг — найти тех, кто сжигает наши леса», — сказал Эрдоган в городе Мармарис.

Слухи о том, что масштабные лесные пожары могут быть следствием поджога, появились с самого начала. Местные жители даже пытались самостоятельно найти виновников. В одном из городов недовольные заподозрили в этом мужчину — с ним попытались разобраться кулаками, но местных вовремя остановила полиция.

Лесные пожары в условиях жары и сухой погоды начались в Анталии 28 июля. Огонь быстро стал перекидываться на жилые провинции. В регионе остановили все экскурсии для туристов.

Позже огонь стал охватывать и другие курорты. Пожары добрались до Мармариса и Бодрума. Там туристы рассказывали, что какое-то время не могли покинуть свои отели и уехать из задымленных мест. Затем началась эвакуация.

По информации турецких властей, всего в стране произошло 98 лесных пожаров. 88 из них удалось ликвидировать.