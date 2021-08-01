Туристов из турецкого Ичмилера эвакуировали из отелей из-за пожаров

Туристов в турецком курортном городе Ичмилер спешно эвакуируют в безопасные зоны, свободные от лесных пожаров. Такую информацию сообщил корреспондент «Известий».

На кадрах, которые заснял журналист, толпы туристов садятся в автобусы и уезжают из своих отелей. Огонь подошел уже очень близко к гостиницам. Даже из зон отдыха хорошо видно пламя, которое бушует в лесах.

«Началась эвакуация туристов из отеля, который расположен в непосредственной близости от пожара. Их отвезут в отели, которые расположены в более безопасных курортных зонах», — передал корреспондент.

Некоторые туристы признались, что даже не знают, куда именно их вывозят. Кто-то из отдыхающих пытается вернуться в отель, чтобы собрать оставленные в номерах вещи.

Как сообщали ранее местные власти, в течение дня в Ичмилере работали около 25 пожарных, но полностью потушить пламя так и не удалось. Сейчас основные силы брошены на Мармарис, вокруг которого разгорелись самые большие пожары.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что полиция задержала подозреваемого в поджогах лесных массивов. О том, что власти допускают такую причину огня, глава страны впервые сказал в субботу.