Эрдоган захотел повоевать с Сирией, а крайней может стать Россия. К чему приведут стычки в Идлибе?

Турецкие солдаты попали под обстрел сирийской армии. В ответ Анкара открыла огонь по позициям военнослужащих Башара Асада. Россия в конфликте не участвовала, но помогла прекратить кровопролитие. Посольство РФ в Стамбуле оккупировали протестующие, глава дипмиссии получил угрозы. Как сложатся дальнейшие отношения России и Турции и безопасно ли туристам в этой стране?

Сирия и Турция

27 февраля турецкие войска попали под обстрел правительственной армии в Сирии. Солдаты находились на позициях террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (одно из названий запрещенной в России организации «Джебхат ан-Нусра»), когда боевики решили пойти в наступление в зоне деэскалации «Идлиб». В результате обстрела погибли 33 военнослужащих, еще 32 получили ранения.

В ответ в ночь на 28 февраля армия Эрдогана ударила по двум сотням позиций правительственных войск в Идлибе, расстреляв конвой, сообщил министр обороны Хулуси Акар агентству Andolou.

Также вечером 27 февраля турецкие солдаты и сирийские боевики пытались сбить российский самолет при помощи зенитно-ракетного комплекса американского производства.

Россия и США

Авиация РФ и США в обстрелах не участвовала. Но так или иначе страны оказались замешаны в конфликте. В частности, российский Центр примирения враждующих сторон постоянно запрашивал и подтверждал у турецкой армии их координаты. Согласно этим данным, военнослужащие не должны были находиться в районе обстрела боевиков. Кроме того, по словам представителей Минобороны, именно Россия добилась того, чтобы правительственная армия прекратила огонь.

Эти действия вызвали бурное недовольство в Турции. У консульства России в Стамбуле прошла акция протеста. А глава дипмиссии Алексей Ерхов получил угрозы в свой адрес. По словам одного из активистов, профессора Сезгина Челика, мировая общественность знает, что за атакой стояли российские и сирийские власти.

«О, жестокая Россия и жестокий Асад, ожидайте мучительного гнева турецкой нации, которая на протяжении всей истории была мечом справедливости», — заявил он.

Из-за этого в Анкаре усилили охрану российского посольства и на один день закрыли школу. Возле них дежурят патрульные машины и спецназ.

США тоже не остались в стороне. На 28 февраля назначены консультации НАТО и Турции из-за ситуации в Сирии. Кроме того, Пентагон призвал сирийскую армию и поддерживающих ее Иран и Россию прекратить обстрелы. Помимо этого американские власти предложили Эрдогану прекратить закупки российской системы ПВО С-400.

«Новости из Идлиба в последние дни тошнотворны. Россия должна немедленно убрать свои самолеты и вывести силы из Идлиба, чтобы положить конец гуманитарному кризису на северо-западе Сирии», — заявила выступавшая в Совбезе ООН постоянный представитель США Келли Крафт.

США захотят «вписаться» за Сирию

Политолог Александр Асафов заявил, что Эрдоган, который обычно играет «на грани торга и шантажа», не выполнил Сочинские соглашения по сепарации боевиков. Сейчас он фактически развязывает военные действия против армии Башара Асада. Но, скорее всего, этой войны, как и войны против России, Эрдоган все же не допустит.

Военный эксперт Дмитрий Литовкин счел сложившуюся ситуацию крайне серьезной. Раньше у России в Сирии был союзник — Турция. Сейчас страны стали противоборствующими сторонами из-за поддержки Кремлем режима Асада.

«Турция хочет решить свои проблемы за счет Сирии. А то, что там применяются наши силы ВКС, ставит нас на грань большого конфликта. А если начнется прямой конфликт Сирии и России, то США и НАТО могут „вписаться“ за Сирию», — добавил Литовкин.

Политолог и востоковед Олег Гущин назвал конфликт провокацией с целью ухудшить российско-турецкие отношения. Это выгодно всем: боевикам, Ирану и США. Но Путин и Эрдоган все же заинтересованы в сохранении экономического и другого сотрудничества. Президенты обеих стран — люди здравомыслящие, и, скорее всего, в ближайшее время они обсудят ситуацию лично.

«Я думаю, этот вопрос разрулится. Войны не будет. И давайте не забывать, что в Турции есть своя политическая конъюнктура, там полно желающих „нагадить“ Эрдогану. Отношения наши из-за инцидента не улучшатся, но при желании уладить их можно», — уточнил он.

Сенатор Франц Клинцевич убежден, что обстрелы в Сирии не ухудшат отношения между странами, а сообщения турецкой прессы о возможном перекрытии Босфора и Дарданелл и прекращении закупок российских С-400 он назвал обычными разговорами.

«Я не думаю, что все будет так критично. У нас для этого достаточно рычагов влияния и взаимоотношений. Переводить их в крайне критическое положение, мне кажется, сейчас не стоит. Обстановку нагнетать тоже не стоит», — сказал сенатор «360».

Что делать туристам

Что касается угроз российскому дипломату, Александр Асафов напомнил про убийство в Анкаре предыдущего посла РФ Андрея Карлова. Повторные запугивания он назвал «максимально негативным вектором».

«Я, конечно, уверен, что никаких реальных угроз для нашего дипкорпуса нет, несмотря на манифестации радикалов. Но меры безопасности уже усилены, поскольку был трагический случай с Карловым», — добавил политолог.

Асафов уверен, что россиянам в Турции ничего не угрожает. Местные жители хорошо относятся к нашим туристам и к стране в целом.

«В турецком обществе есть запрос к Эрдогану, зачем он обостряет вопрос с дружественной Россией? Для турков россияне — друзья. И никакой опасности на курортах не возникнет. Хотя прямо сейчас, думаю, не стоит ездить в Турцию. Но по политическим причинам, а не по причинам безопасности», — заключил он.

До недавнего времени прирост продаж путевок в Турцию, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, составлял 30%. Сейчас желающих отдохнуть стало меньше, рассказала «360» исполнительный директор Ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталия Осипова. Причина может крыться в опасениях из-за коронавируса или напряженных политических отношениях между Анкарой и Москвой.

«Мы ждем реакцию правительства. Пока у нас, как у туристического сообщества, опасений нет. Сейчас в Турции низкий сезон, не могу сказать, что там находится много наших туристов. Посмотрим, что будет дальше, пока продажи идут», — сказала она.