Турция направила спецназ для охраны посольства России
Как сообщил корреспондент РИА «Новости», чтобы уберечь посольство от беспорядков по периметру здания в Анкаре дежурит несколько полицейских машин. Наряды полиции с автоматами патрулируют прилегающие улицы.
Кроме того, на один день, 28 февраля, решили отменить занятия в школе, которая работает при посольстве России. Это решение приняли из соображений безопасности.
Пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова рассказала, что Турция усилила охрану не только здания дипмисии, но и других российских загранучреждений. По словам Касимовой, меры по обеспечению безопасности исчерпывающие, работает спецназ.
33 турецких военных погибли, еще около 30 пострадали в результате обстрела в Идлибе. Как объявили в Минобороны, сирийцы ответили на нападение террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»*, а турецкие военные, по информации от Анкары, не должны были там находиться. Авиации ВКС в этом районе не было.
*«Хайят Тахрир аш-Шам» — террористическая организация, запрещена в России.