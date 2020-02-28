Турция направила спецназ для охраны посольства России

В Анкаре усилили охрану российского посольства после гибели 33 турецких военных в сирийском Идлибе. Там дежурят полицейские, на день решили закрыть школу при посольстве.

Как сообщил корреспондент РИА «Новости», чтобы уберечь посольство от беспорядков по периметру здания в Анкаре дежурит несколько полицейских машин. Наряды полиции с автоматами патрулируют прилегающие улицы.

Кроме того, на один день, 28 февраля, решили отменить занятия в школе, которая работает при посольстве России. Это решение приняли из соображений безопасности.

Пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова рассказала, что Турция усилила охрану не только здания дипмисии, но и других российских загранучреждений. По словам Касимовой, меры по обеспечению безопасности исчерпывающие, работает спецназ.

33 турецких военных погибли, еще около 30 пострадали в результате обстрела в Идлибе. Как объявили в Минобороны, сирийцы ответили на нападение террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»*, а турецкие военные, по информации от Анкары, не должны были там находиться. Авиации ВКС в этом районе не было.

*«Хайят Тахрир аш-Шам» — террористическая организация, запрещена в России.