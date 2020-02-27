Турецкие военные и боевики попытались сбить российские самолеты в Сирии

На юго-востоке сирийской провинции Идлиб террористы и турецкие военные попытались сбить самолеты ВКС РФ с помощью ПЗРК американского производства. В этом районе ведутся ожесточенные бои сирийской армии и боевиков.

Об этом с в репортаже с места боев в зоне деэскалации сообщил телеканал «Россия 24» (ВГТРК).

«Сирийских военных в прямом смысле спасает авиация. Собственная и российская. Самолеты ВВС Сирии и ВКС России раз за разом останавливают боевиков. При этом в небе над Идлибом сейчас также опасно — боевики и турецкие специалисты активно применяют переносные зенитные ракетные комплексы», — сообщили журналисты.

Они утверждают, что турецкая артиллерия стреляет по позициям сирийских правительственных войск. В поселке Джубас, где ведутся наиболее ожесточенные бои, от огня турецких военных сирийцы потеряли «большое количество бронетехники и артиллерии».

Сирийское агентство САНА со ссылкой не военный источник сообщило, что террористы и поддерживающие их турки используют для поражения сирийских и российских военных самолетов ПЗРК американского производства.

Директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с «Известиями» напомнил, что Анкара так и не получила от Вашингтона ЗРК Patriot, но уже имеет на вооружении собственные аналоги ПЗРК Stinger. Они эффективны на высоте до четырех километров.

«Поэтому главной защитой от ПЗРК становится высота применения российской авиации. Те же российские Су-24 перемещаются на большей высоте и находятся вне досягаемости ракет протурецких террористов», — отметил эксперт.

Президент Института Ближнего Востока, политолог Евгений Сатановский в разговоре с «Царьградом» подчеркнул, что президент Турции Реджеп Эрдоган обманул своего российского коллегу Владимира Путина и не выполнил договоренностей по Сирии. Он предположил, что Москва не будет терпеть провокации вечно, и в этот раз «турки помидорами не отделаются».