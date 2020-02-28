Турция начнет переговоры с НАТО по ситуации в Идлибе

Власти Турции проведут консультации с НАТО после гибели 33 турецких военных в Идлибе. Встреча сторон пройдет 28 февраля.

По словам пресс-секретаря правящей Партии справедливости и развития Омера Челика, турецкое руководство считает произошедшее не только нападением на Турцию, но и атакой на международное сообщество. Поэтому Анкара ждет мировой реакции на случившееся.

«Не надо забывать, что Турция защищает не только свои границы, но и южные границы НАТО, поэтому эта атака также и на НАТО», — заявил Челик в эфире телеканала CNN Turk.

США не остались в стороне от этих событий. Они уже выразили поддержку Турции и призвали сирийскую сторону, а также поддерживающих ее Россию и Иран прекратить военные действия. Об этом РИА «Новости» рассказал представитель госдепартамента. Он добавил, что американские власти находятся в контакте с турецкими властями и хотят прояснить ситуацию. Соединенные Штаты, воспользовавшись удобным случаем, уже предложили Турции прекратить закупки у России ракетных комплексов С-400. Реакция Анкары пока не известна.

Тем временем турецкая газета Daily Sabah со ссылкой на источник написала в Twitter, что вооруженные силы Турции уничтожили конвой правительственных войск Сирии в Идлибе. Источник заявил, что под обстрел попали сирийские военные, которые ехали по дороге М-5 (север–юг).

О гибели турецких военных в Идлибе стало известно 28 февраля. Обстановка в регионе накалилась еще 3 февраля. Тогда в результате атаки турков погибли восемь человек. Позже турецкая сторона объявила о ликвидации 76 военных сирийских правительственных сил. По заявлению Анкары это был ответ на обстрел их солдат.