Песков призвал не впадать в мрачные настроения по поводу отношений России и Турции

Ситуация в Сирии продолжает быть напряженной, но строить негативные сценарии об отношениях России и Турции не стоит. Песков призвал людей не впадать в мрачные настроения.

Такое заявление пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». По его словам, обострение ситуации в сирийском Идлибе не повод «выстраивать крайне негативные сценарии» относительно отношений России и Турции.

Он добавил, что военные двух стран «находятся в постоянном контакте. При необходимости президенты подключаются к обсуждению этой темы». При этом Песков отметил, что турецкая сторона не выполняет договоренности, которые были достигнуты в Сочи больше года назад.

«В данном случае можно однозначно говорить о том, что пока не выполнены условия сочинских договоренностей <…> где говорилось о том, что именно Турция должна будет обеспечить разведение, размежевание, вывод тяжелых вооружений и так далее», — сказал он.

Эрдоган 22 февраля заявил, что обсудил ситуацию в Сирии с президентом России Владимиром Путиным, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. После обсуждения он принял решение действовать в Сирии решительнее. При этом он не стал уточнять, что именно имеет в виду.

Ситуация вокруг Идлиба начала ухудшаться после активизации террористов в городе. Изначально Турция должна была взять на себя нейтрализацию радикальных группировок. Но Анкара начала атаковать позиции армии Сирии.

Все пришло к тому, что эксперты начали говорить о возможных столкновениях России и Турции на почве сирийской ситуации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что происходящее вызывает тревогу.