Сирия прекратила обстрел в Идлибе благодаря России

Российская сторона добилась, чтобы Сирия прекратила обстрел населенного пункта Бехун. Огонь военные вели по позициям боевиков. Среди них оказались турецкие военнослужащие.

В России узнали о пострадавших военных Турции и сделали все, чтобы сирийские войска больше не стреляли. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.

«Обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции», — подчеркнули в ведомстве.

По данным Минобороны, подразделения турецких вооруженных сил не должны были находиться в районе Бехуна. Это подтверждают сведения, которые Анкара передала российскому Центру примирения враждующих сторон. Тем не менее турки были среди обстрелянных сирийцами боевиков.

Террористы, уточнило РИА «Новости», пытались начать масштабную наступательную операцию. Формирования террористической группировки «Хайят Тахрир аш Шам»* атаковали 27 февраля позиции сирийских правительственных войск «по широкому фронту».

В ЦПВС заметили, что находятся на связи с турецким Идлибским координационным центром, чтобы исключить любые угрозы безопасности. За сутки специалисты Центра постоянно запрашивали и подтверждали у коллег из Турции координаты местонахождения военных подразделений страны.

«В течение прошедших суток представителями российского ЦПВС постоянно запрашивались и подтверждались у турецких коллег координаты местонахождения всех подразделений вооруженных сил Турции, находящихся рядом с районами боевых действий террористов», — сказано в сообщении.

В министерстве добавили, что российские самолеты не поднимались в воздух в районе Идлиба. Авиацию ВКС РФ не применяли рядом с местонахождением турецких военнослужащих.

Прекратить военные действия в Идлибе призвали в ООН. В результате авиаудара в сирийской провинции погибли 33 турецких военных. Анкара обсудит происходящее в Сирии с НАТО.

*«Хайят Тахрир аш Шам» — группировка, признанная террористической и запрещенная на территории РФ.