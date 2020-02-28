Экстренные консультации по ситуации в Идлибе пройдут в НАТО

«Североатлантический совет на уровне послов 29 стран альянса встретится в пятницу по запросу Турции для проведения консультаций по ситуации в Сирии в соответствии с 4-й статьей Вашингтонского договора», — подчеркнул Столтенберг.

По информации «Парламентской газеты», четвертая статья предусматривает право каждой страны НАТО на проведение консультаций с партнерами. Государство может решиться на встречу, если обеспокоено собственной безопасностью.

Ранее СМИ Турции обнародовали видеозапись ударов по сирийским войскам в Идлибе.