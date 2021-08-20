«Они показывают, что цивилизованы». Талибы* выстраивают свой образ в медиа в условиях инфовойны

После входа талибов* в Кабул началась новая информационная война. Западные СМИ рассказывают о помощи афганцам и публикуют фото ребенка под курткой американского солдата. Афганские же издания не отстают от коллег и показывают, как военные США стреляют по людям в аэропорту. Все это — попытки, с одной стороны, сохранить репутацию оставшихся в Афганистане американцев, с другой — выстроить нужный «Талибану»* образ руководства.

Как Запад освещает события в Афганистане

На сайте USA Today появился материал с заголовком «Ребенок спит под униформой летчика США, еще один перебрался через стену: это дети, бегущие из Афганистана». Прочитав эту статью, нельзя не ощутить сочувствие к афганским семьям. А посмотрев фото — проникнуться симпатией к американским военным, которые помогают беженцам.

«Душераздирающие образы детей и семей, спасающихся из Кабула, так как мир решил, что „Талибан“* захватил Афганистан. Ребенка одели в форму первого класса Николаса Барона, чтобы согреть во время эвакуационного рейса из Кабула в среду», — подчеркнули в издании.

При этом в материале отметили, что снимок резко контрастирует с тем, что происходило в это время в аэропорту Кабула, где люди неистово пытались попасть на последние рейсы из столицы Афганистана.

Фото с ребенком под курткой американца распространили практически все западные СМИ, включая Fox News и Би-би-си. В последнем издании разместили большое интервью с британскими афганцами, которые рассказали о своих опасениях по поводу того, что Афганистан находится под властью талибов*.

«Детям нечего есть, они спят на улице», — отметили в СМИ.

Там же рассказали историю 19-летнего афганского футболиста, который упал с самолета США в Кабуле и разбился. Парень играл за молодежную сборную Афганистана.

Не отстает от коллег и The New York Times. Там рассказали, что «Талибан»* столкнулся с проблемами в управлении Афганистаном. Ведь местные жители уже второй день выходят на протесты по всей стране. Одна из демонстраций в Кабуле собрала 200 человек, прежде чем их жестоко разогнали, отметили в издании.

Тем временем The Wall Street Journal вовсе попытался выставить крайним Владимира Путина. Якобы российский президент настаивал на отказе США от военного присутствия в регионе на встрече с Джо Байденом в Женеве, желая оставить Среднюю Азию своей сферой влияния. По версии издания, именно позиция российского президента ограничила возможности для армии США в регионе.

Как местные СМИ освещают события в Афганистане

Сами представители «Талибана»* начали диалог с народом и Западом почти сразу после входа в Кабул. На первой пресс-конференции после захвата власти в Афганистане боевики выразили готовность отказаться от насилия, обеспечивать права и свободы женщин, предоставить им возможность свободно работать прессе, а также делить власть с различными этническими группами и политическими фракциями. Так боевики тут же на словах продемонстрировали смягчение идеологии, которое наблюдается у движения последние несколько лет.

При этом афганский телеканал Tolo News продолжил вещание с женщинами-ведущими. Девушек не просто показали в эфире, сам глава новостной службы телеканала Мирака Попал рассказал об этом и подчеркнул этот момент. Этим СМИ показали, что «Талибан»* дает женщинам возможность работать и даже говорить с экрана.

Более того, местный влиятельный бизнесмен и директор медиакомпании Moby Media Group, куда входит Tolo News, Саад Мохсени выложил в Twitter фото с журналистками.

«Наши отважные журналистки в Кабуле сегодня утром», — написал он.

Мохсени же рассказал, что талибы* не являются причиной, по которой афганцы не могут выбраться из страны. Виновниками этого бизнесмен назвал американцев, которые, по его словам, не разрешают самолетам приземляться и вывозить местных жителей. Более того, именно американцы стреляли по афганцам в аэропорту.

«Позорно», — заявил Мохсени.

Образ цивилизованного ислама

Такой цивильный образ «Талибана»* рассчитан и на местных жителей, и на руководство стран — потенциальных партнеров. Об этом в разговоре с «360» заявил политолог Дмитрий Солонников.

Они (талибы* — прим. ред.) показывают, что они вполне рукопожатны, вполне цивилизованы. Это будет исламское правительство, но цивилизованный ислам. Это одно направление пропаганды, которую ведет «Талибан»* Дмитрий Солонников.

Другая цель заявлений боевиков — работавшие в государственных органах чиновники, бизнесмены и так далее. Ведь новому руководству страны крайне невыгоден отток людей из государства. Это значит, что «Талибан»* настроен на экономическое развитие.

«Пока мы видим только первые дни. Внутри Афганистана будут смотреть не на то, что показывают по телевидению, а на то, что происходит на улицах», — пояснил собеседник.

Он уверен, что если боевикам удастся найти диалог с населением на улицах и все сказанное будет выполняться, то пропаганда действительно даст свои плоды. Но пока из страны поступают тревожные сообщения: о талибах*, которые ходят по квартирам и составляют список людей, работавших в госслужбах и с американцами; о первых публичных казнях; об убийстве женщины в провинции Фарьяба, которая отказалась готовить талибам* еду и не носила паранджу. Очевидно, что люди, которые выступают от лица организации в медиа, и люди, которые устанавливают порядки на улицах, — это разные части «Талибана»* — и бойцы не всегда готовы следовать указаниям центра. Только время покажет, кто из них станет диктовать свои условия.

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*«Талибан» — террористическая организация, запрещена в РФ.