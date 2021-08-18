Афганцы с таким рвением бежали на последние самолеты из Кабула после вхождения в столицу талибов*, что весь мир теперь с содроганием ждет наплыва беженцев — причем как в Азию, так и в ЕС. Однако политологи поспешили успокоить власти разных стран — «Талибану»* сейчас совсем не выгодно допустить отток людей из Афганистана. Так что в ближайшее время это не случится.

Несколько человек погибли, сорвавшись с военно-транспортного американского самолета и упав с большой высоты в Кабуле. Цепляясь за шасси, люди пытались прорваться на последние лайнеры из Афганистана. Так местные жители хотели избежать жизни под властью боевиков.

Страны готовятся к потоку беженцев из Афганистана

Видя такое нежелание людей оставаться в Афганистане под руководством талибов*, окрестные и не только страны уже готовятся к потоку беженцев.

Так, уже приготовилась к наплыву беженцев и Греция. Руководство страны готово предотвратить незаконный въезд мигрантов через сухопутные и морские границы. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Греции по итогам заседания правительственного совета национальной безопасности (KYSEA).

«На заседании была дана оценка развитию ситуации в Афганистане. Приоритетом остается координация безопасного возвращения из Афганистана лиц и их семей, которые сотрудничали с греческими силами. Координацию всех необходимых действий осуществляет Министерство иностранных дел», — говорится в сообщении по итогам заседания.

Тем временем генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все страны принимать беженцев из Афганистана и не депортировать их.

«Мир смотрит на нас. Мы не можем и не должны бросать в беде народ Афганистана», — процитировало генсека Euronews.

Ангела Меркель оценила число возможных нелегалов в 10 тысяч человек. По ее словам, Германия выявила порядка 2,5 тысячи человек, сотрудничавших с бундесвером и немецкими представительствами в Афганистане. Судьба 600 из них пока не известна. Есть вероятность, что они сейчас находятся в третьих странах. Оставшиеся же две тысячи человек должны уехать. Если же добавить туда членов семей, то как раз получается цифра 10 тысяч человек.

Правительство Великобритании согласовало программу, которая предполагает переселение в страну 20 тысяч беженцев из Афганистана. Об этом в авторской статье для The Telegraph сообщила глава МВД страны Прити Пател. По ее словам, первые пять тысяч беженцев прибудут в следующем году.

Если этнические конфликты внутри Афганистана станут приобретать более широкий характер, то будет увеличиваться поток беженцев и в Среднюю Азию. Об этом «360» рассказал директор исследовательского центра «Ближний Восток — Кавказ» Станислав Тарасов. А там, напомнил собеседник, находятся союзники России по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Стоит ли действительно бояться потока беженцев из Афганистана?

Однако в данной обстановке в обозримом будущем переживать из-за наплыва нелегалов из Афганистана не стоит. Об этом в разговоре с «360» рассказал адвокат-международник, писатель, член философского общества РАН Рустам Чернов.

Полгода-год, думаю, количество беженцев не увеличится. Поскольку талибам* надо закрепить свою легитимность в этой стране. Военный путь прихода к власти <…> в правовом сознании считается все-таки переворотом. <…> Международное сообщество будет смотреть на мандат народа, поэтому талибы* будут сейчас всячески вести хорошо, чтобы не было потока беженцев. <…> Волны беженцев не будет Рустам Чернов.

Чернов отметил, что, возможно, отдельные люди захотят уехать, но сделать они этого попросту не смогут. Другой собеседник «360» — эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов — подчеркнул, что «Талибан»* действительно сейчас старается показывать человеческое лицо. Однако ориентировочно через год ситуация может резко измениться в худшую сторону.

«„Талибан“* начнет возвращаться к своим корням радикального исламского джихада с забиванием камнями женщин, неугодных и так далее. Это вызовет определенное движение масс. А наиболее доступные регионы — это Средняя Азия: Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, Казахстан. Какая-то часть населения сможет двинуться в направлении южной границы России», — заключил собеседник.

* «Талибан» — запрещенное в России экстремистское движение.