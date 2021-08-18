Четырех афганцев вышлют из России после отказа в убежище. Их подвел язык

Четырех граждан Афганистана, которые остались в России после Евро-2020, депортируют. Так решил суд Санкт-Петербурга, отказав афганцам в статусе беженцев. Скорее всего, иностранцы неверно заполнили документы — они не знают русского языка. Однако эксперты уверены, что у просителей и без того было мало шансов — политическое убежище редко предоставляют во всех странах мира.

Городской суд Санкт-Петербурга постановил выслать из России четырех граждан Афганистана, которые попросили о политическом убежище. Как выяснилось, мужчины вместе с другими своими соотечественниками приехали в город как болельщики во время чемпионата Европы по футболу.

После Евро-2020 четверо афганцев решили задержаться и подали прошение предоставить им политическое убежище. «Талибан»* тогда набирал силу — и многим грозила смерть или тюрьма: один из болельщиков служил в армии и воевал с талибами*, у других родственники работали в администрации президента и Службе безопасности Афганистана.

Суд принял решение о высылке иностранцев. Правда, после апелляции процесс был приостановлен: выяснилось, что русским языком афганцы не владеют, а их родным языком является пушту. Так как постановление Октябрьского районного суда было переведено на персидский язык, суд сделал паузу для перевода бумаг на пушту. Пока нарушители помещены в Центр временного содержания иностранных граждан.

Преследования нужно доказать

Доцент юридической кафедры Северо-Западного института управления РАНХиГС Сергей Андрейцо пояснил «360», что статус беженца иностранцам дают крайне редко. Так обстоят дела не только в России, но и практически во всех странах мира. Причем подать заявление афганцы должны были в течение первых суток после въезда.

«Кроме того, они должны доказать, что им угрожает преследование. Сама по себе нестабильная обстановка где бы то ни было не дает права получения статуса беженца. В противном случае у нас бы переехали две трети земного шара. То есть они должны, например, принадлежать к какой-то конфессии, которой угрожает преследование», — уточнил Сергей Андрейцо.

Основанием для получения статуса беженца могла стать служба в полиции или органах госбезопасности Афганистана. Юрист отметил, что тут есть нюанс: режим талибов* заявил, что они не будут преследовать силовиков и прочих служащих прежней власти. Пока не известно, как будут исполняться эти обещания.

Беженцев подвело незнание русского

Однако в любом случае в заявлении на предоставление должно быть четкое обоснование, что конкретно угрожает им в родной стране, подытожил Сергей Андрейцо. Скорее всего, этого в заявлении афганцев не было, к тому же бумаги зачастую бывают составлены не слишком грамотно.

«Можно было также подать заявление о предоставлении временного убежища. Его выдают на год, когда есть какая-то сложная ситуация, причем не обязательно связанная с преследованием. Получить временное убежище намного легче. Но граждане, не знакомые с русским языком, могли этого не знать и сразу подавать на статус беженцев», — пояснил юрист.

Он добавил, что в мировой практике многие страны не депортируют беженцев обратно в Афганистан, Ирак, Сомали и другие страны, где, как считается, ситуация нестабильная. Россия этого не придерживается, хотя в случае с нынешней обстановкой в Афганистане еще не известно, что собой представляют власти страны.

«Прошлое ведь правительство свергли, а как быть с признанием режима талибов*, не совсем понятно. Ведь для депортации нужно согласие другой стороны — не просто желание России отправить беженцев обратно в Кабул, а чтобы в Кабуле этих людей приняли», — уточнил Сергей Андрейцо.

При этом юрист отметил, что ЕСПЧ может обязать Россию не высылать афганских беженцев — решения Европейского союза по правам человека имеют прецедентный характер. Наша страна может отказаться выполнять эти требования лишь в том случае, если они противоречат конституции страны. А здесь такого противоречия нет.

Выдворение негуманно

Ведущий научный сотрудник Центра этнополитических исследований Института этнологии и антропологии Российской академии наук Елена Филиппова в разговоре с «360» отметила, что у жителей Афганистана в настоящий момент есть все основания просить убежище где угодно.

«Там произошла насильственная смена власти — и люди, которые были как-то связаны с предыдущим режимом, очень сильно рискуют, несмотря на все заявления относительно амнистии. Уже был прецедент, когда "Талибан"* приходил к власти, и все мы знаем, чем это кончалось. Кроме того, они уже стреляли по мирным людям», — напомнила Елена Филиппова.

По ее мнению, выдворять людей в такой ситуации — негуманный поступок, тем более что речь идет не о тысячах беженцев, а о нескольких людях. Российские власти вполне могли некоторое время подождать и посмотреть на развитие ситуации в Афганистане.

ООН просила помочь

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев обратилось ко всем странам с призывом запретить из-за трудной обстановки в Афганистане принудительное возвращение афганцев домой. Елена Филиппова признала, что пока нельзя сказать, прислушаются ли к просьбе ООН власти России.

«Я очень давно работала с УВКБ, и даже тогда отношения были всегда довольно непростые. Наша страна никогда не давала убежище большому количеству людей именно по статусу ООН. Это всегда были единицы, и, в частности, это были и афганцы. Но каждый раз это был казуальный подход, никаких общих случаев», — отметила Филиппова.

Она добавила, что в мире существует перечень безопасных и небезопасных стран. Считается, что в момент обострения ситуации в стране, признанной небезопасной, туда по умолчанию не депортируют беженцев, которые просят о защите. Когда ситуация налаживается и страна меняет статус на безопасную, начинают рассматривать каждый конкретный случай.

Елена Филиппова подчеркнула, что все понимают — Афганистан расположен вблизи России и может получиться, что оттуда пойдет большой поток беженцев. Однако пока речь идет лишь о нескольких людях, которые теперь не смогут выехать в какую-либо другую страну и попросить убежище там.

«Ведь лиц, подлежащих депортации, возвращают именно в ту страну, откуда они прибыли. Выдворение иностранных граждан в сопредельные государства, как это делают некоторые наши соседи, — неправовой подход, так делать нельзя», — заключила она.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещена в РФ.