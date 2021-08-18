История появления талибов*. Как ученики ислама захватили Афганистан

Талибы* осваиваются в Кабуле. Они установили контроль почти над всем Афганистаном так быстро, что, кажется, захват власти не стоил для них усилий. Тем временем организация давно обосновалась в стране и заручилась поддержкой местного населения. «360» рассказывает историю талибов* и их прихода к власти.

Кто такие талибы* и как они появились

Причиной появления талибов* была война. Все началось в 1980-е годы, когда значительная часть афганского населения воевала против СССР. При этом поддерживали противников Союза западные страны и Пакистан. Об этом в разговоре с «360» заявил вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

В 1992 году режим президента Мухаммеда Наджибуллы был свергнут. В Кабуле появилась новая власть, лидерами страны стали руководители моджахедов. Затем два года Афганистан был ареной кровопролитной борьбы различных групп боевиков: пришедшие к власти командиры делили власть. Об этом «360» рассказал заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов.

Фактически это был один из самых тяжелых периодов современной истории Афганистана. Царили хаос и анархия. Страна была разделена на отдельные части. Кабул также был разделен на отдельные кварталы, которые контролировали отдельные группы моджахедов Владимир Шаповалов.

Не случайно один из лидеров моджахедов, Гульбеддин Хекматияр, вошел в историю страны как «Кабульский Мясник». При этом делящие власть командиры не обратили внимания, что взбунтовались, условно говоря, их солдаты. Ведь в 1980-е годы на территории Пакистана были созданы мусульманские учебные заведения, где проходили обучение молодые люди, иммигрировавшие из Афганистана, пояснил Макаркин.

«Эти молодые люди стали учиться там исламу. А студент, который учится исламу, называется талиб*. Конечно, учились они не только исламу. Их собственные командиры и Пакистан воспринимали как будущих солдат, но идеологически заряженных. Они же отправлялись на войну и воевали против коммунистического режима», — отметил собеседник.

Как «Талибан»* стал популярным в Афганистане

За два года, пока командиры моджахедов делили власть, талибы* увидели, что их фактическое руководство живет не по тем законам, которым учило. Ведь в стране началась коррупция, внимания народу фактически не уделяли.

А их командиры, оказывается, живут не по-исламски, а их командиры, оказывается, живут неправильно. Значит, долой командиров. В Афганистане есть очень серьезный запрос на справедливость Алексей Макаркин.

Талибы*, проникнутые идеологией, стали массовым движением в защиту чистого ислама. Это была попытка создать в Афганистане ортодоксальное шариатское государство — без коммунистов, без Запада, без коррумпированных руководителей моджахедов, с опорой на ценности ислама. И это очень понравилось афганским крестьянам.

Талибы* в Кабуле в августе 2021 года. Источник фото: РИА «Новости»

Запрос на то, чтобы разбираться путем шариатского закона, в деревне и среди городской бедноты был очень популярен. Конечно, у этой альтернативы была своя цена. Объединение должно было состояться на радикальных исламистских идеологических основах, которые предполагали жесткое соблюдение требований шариата — это не могло понравиться всем местным жителям.

Речь идет и о бесправном положении женщин, о физических наказаниях и репрессиях в отношении инакомыслящих, об отказе от современных информационно-коммуникационных систем. Такую программу обозначили талибы* в самом начале. И она встретила одобрение у значительной части жителей, которые устали от войны, кровопролитий и огромного количества группировок.

В этих условиях талибы* предложили афганскому народу альтернативу — прекращение кровопролитий и объединение страны. Так, в 1994 году появилось движение «Талибан»*, пояснил Шаповалов.

«Стоит подчеркнуть, что в момент своего зарождения „Талибан“* опирался на ресурсы разведки Пакистана и косвенным образом на США, которые тоже были заинтересованы в создании этого движения», — отметил собеседник.

И в 1996 году талибы* первый раз взяли Кабул, укрепились там и держались пять лет. При этом они стали поддерживать разного рода террористов, в том числе Усаму бен Ладена — основателя «Аль-Каиды»**.

Что было с Афганистаном при власти талибов*

При талибах* Афганистан превратился в центр терроризма и наркоторговли. Международное сообщество ничего не могло с этим сделать, потому что никто не хотел вмешиваться в дела Афганистана. Руководители моджахедов, которых выгнали из Кабула на север, были достаточно слабы и не могли вернуть столицу.

Это продолжалось до 2001 года, пока не случилось 11 сентября. Тогда в США произошла серия из четырех координированных терактов, которые совершили члены «Аль-Каиды»**. И только тогда американская сторона поинтересовалась, а где же находится основатель организации.

Выяснилось, что в Афганистане. После этого США просили талибов* отдать Усаму бен Ладена. Боевики сослались на местный кодекс гостеприимства и не выдали его. Тогда американцы ударили по талибам* и вернули в Кабул руководителей моджахедов.

Талибы* в Кабуле в августе 2021 года. Источник фото: РИА «Новости»

С тех пор талибы* 20 лет вели гражданскую войну с опорой на массовые крестьянские настроения. Тем более что новый режим тоже стал коррумпированным, да и установили его фактически иностранцы, с которыми, по мнению талибов*, надо бороться.

«Это были очень простые лозунги: „Будем жить с чистым исламом“, „Будем жить без воров“, „Будем жить по шариату“, „Будем жить без иностранцев“. Попытки американцев модернизировать систему не действовали. Людей в первую очередь интересовали темы воровства и справедливого суда. Этого обеспечить американцы не смогли. Монархической легитимности не стало, а внешняя легитимность — американцы — устали и ушли. Образовался вакуум», — отметил Макаркин.

При этом у движения фактически нет конкретных лидеров. Есть группа политических, военных руководителей и есть политический офис движения в Дохе, который ведет диалог с внешним миром. Никто не видел даже пресс-секретаря. Он общается только по телефону, и никто не может понять, один это голос или 11 разных.

По сути, сопротивляются талибам* две провинции. Сколько времени это продлится, непонятно. А вся остальная страна уже под их властью.

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* «Талибан» — организация, признанная в России террористической, запрещена.

**«Аль-Каида» — организация, признанная в России террористической, запрещена.