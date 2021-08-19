Не так страшна смерть, как жизнь с талибами*. Кто готов сбежать из Афганистана любой ценой

Тысячи афганцев пытались и пытаются покинуть страну после того, как власть перешла в руки «Талибана»* (запрещена в РФ). Некоторые пошли на крайние меры: зацепились за шасси, улетающего американского самолета, но в итоге упали и разбились насмерть. Среди таких отчаянных был семнадцатилетний футболист, врач обремененный долгами, и другие. О том, почему люди настолько боятся оставаться в Афганистане — в материале «360».

Стоило талибам* захватить власть в стране, как тысячи афганцев устремились к аэропорту Кабула, чтобы попасть на самолеты, вывозящие американских военнослужащих. Там началась страшнейшая давка, люди пытались помешать самолетам взлететь, а некоторые были готовы взлететь в небо, держась за шасси машины. Позже в сети появились видео, на которых видно, как люди падали с улетающего американского самолета.

Кто убегает из Афганистана?

Как написало РИА «Новости» в своем Telegram-канале, стали известны личности некоторых из них. В числе погибших оказались обремененный долгами врач и игрок национальной молодежной футбольной команды.

Стало известно, что 17-летний афганский футболист Заки Анвари погиб, схватившись за отсек шасси транспортного самолета ВВС США С-17А несколько дней назад. Личность смогли установить после того, как останки юноши были найдены в отсеке.

Среди тех, кто пытался сбежать в тот день, была и 22-летняя афганская студентка Аиша Ахмад. Она рассказывала о дикой давке в аэропорту и мыслях о том, что она умрет во время попытки побега. По словам Ахмад, многие люди были без паспортов. Все просто хотели одного — улететь.

Происходящее напоминало судный день. Люди толкали друг друга, полиция никому не давала пройти, а дети и женщины валялись на земле. Многие семьи настолько отчаялись, что пытались всучить в руки военных и других улетающих своих детей. Они надеялись на то, что хотя бы маленького ребенка возьмут на борт.

«В какой-то момент я подумала, что это конец и я умру», — процитировал Вusinеss Insidеr слова студентки.

Ей не удалось вылететь из страны и что делать дальше, она не знает. Ахмад сомневается, что при талибах* сможет закончить свою учебу в университете.

Зато эвакуироваться удалось популярной поп-звезде Ариане Сайед. Она вылетела из страны вместе со своим мужем продюсером Хасибом Сайедом. Об этом стало известно из ее поста в Instagram. После двух «незабываемых ночей» певица смогла добраться до Катара, откуда потом вылетела в Стамбул. Улетала певица на полу американского самолета вместе с сотней других беженцев.

Почему люди боятся?

Сейчас из Афганистана пытаются сбежать все: мужчины, женщины и дети. Богатые и бедные слои населения слились воедино в попытке избежать жизни под властью талибов*. Несмотря на то, что новое правительство обещало не применять репрессии к кому-либо, люди этому не верят. Все прекрасно понимают, что жизнь уже никогда не будет прежней, а людей, сотрудничавших с Западом, обязательно накажут.

В СМИ уже появляются рассказы о том, как представителям предыдущего правительства, англоязычным волонтерам и другим просвещенным людям начали поступать угрозы. Каждый опасается за свою жизнь.

Директор Центра Европейской информации и доцент МГИМО Николай Топорнин заявил, что в первую очередь репрессиям и давлению подвергнутся те, кто сотрудничали с бывшей демократической властью и американцами. Люди, которые боролись с талибами*, участвовали в вооруженных столкновениях и были членами афганской армии, тоже попадут под прицел. В Кандагаре талибы* уже успели публично казнить четырех командиров Национальной армии.

Одними из главных жертв репрессий станут женщины. Их серьезно ограничат в правах и вероятно начнут забирать в рабство. По мнению Топорнина, речь идет о 12-летних девочках, которых талибы* начнут брать себе в жены или наложницы. Женщин уже принудили носить паранджу, а многие из них боятся выйти из дома, ожидая расправы.

Согласно отчету Организации Объединенных Наций, в первой половине 2021 года в Афганистане было убито и ранено больше женщин и детей, чем за первые шесть месяцев любого года, начиная с 2009 года.

Экс-капитан женской сборной Афганистана по футболу Халида Попал уже посоветовала всем афганским спортсменкам поскорее сжечь свою форму и убрать из социальных сетей любые намеки на свои спортивные занятия. Это единственное, что может помочь им обезопасить себя.

Ранее афганская женщина рассказала The Guardian, что ей и всем ее знакомым пришлось в срочном порядке прятать все свои документы, свидетельствующие о получении образования и окончании университета. Так афганки пытаются уберечь себя от нападений талибов*.

Впрочем «Талибан»* не будет положительно настроен к любым образованным афганцам. По предположениям Топорнина, все, кто учились в университетах, проживали заграницей и в целом понимают, что происходящее — это не норма, испытают на себе давление.

Он отметил, что у людей нет шансов ужиться с новой властью. Даже если они начнут ходить на работу, страх будет преследовать их повсюду. Им придется следить за каждым своим словом и одеваться определенным образом.

«Не зря люди штурмовали самолеты и пытались выехать любым способом. Они понимали, что у них уже нет будущего в этой стране. Спасались как могли», — подчеркнул собеседник «360».

Кто не стал убегать?

И пока большинство людей, включая бывшего президента Афганистана, пытаются убежать из страны, есть те, кто добровольно остаются. Одной из таких стала 40-летняя Салима Мазари.

Она была губернатором округа Чаркинт на севере Афганистана с 2019 года. Женщина вербовала и тренировала местных жителей для борьбы с талибами*. Около 600 человек, включая фермеров, пастухов и рабочих, присоединились к ней.

Когда «Талибан»* захватил власть над страной, Мазари не стала никуда бежать и осталась в своем округе. Как сообщила Times of India, 19 августа, талибы* взяли ее в плен. Дальнейшая ее судьба пока неизвестна.

Еще одной женщиной, оставшейся в стране, стала Зафари Гафари. Она — самый молодой мэр Афганистана. Гафари возглавляла Майдана Шар с 2018 года. За это время она успела пережить несколько покушений на жизнь, а ее отца в конце 2020 года убили в Кабуле. Гафари уверена — это сделали талибы*. И она не сомневается, что вскоре тоже умрет от их рук.

«Я сижу здесь и жду их прихода. Некому помочь мне или моей семье. Я просто сижу с ними и с мужем. И они придут за такими людьми, как я, и убьют меня. Я не могу бросить свою семью. Да и куда бы я пошла?» — процитировало ее слова NPR.

Гафари долгое время отстаивала права женщин в Афганистане, ведя собственное радиошоу и основав организацию, деятельность которой направлена на расширение экономических прав и возможностей женщин.

Третьим политиком, отказавшимся бежать, стала бывший второй вице-спикер парламента Фавзия Куфи. Около года назад она уже пережила нападение боевиков. Тогда она возвращалась из поездки в северную провинцию Парван со своей сестрой Марьям. Талибы* попытались убить ее, но смогли лишь ранить в руку.

Куфи была одной из немногих женщин, которые в прошлом году представляли афганское правительство на мирных переговорах с талибами*. Она заявляла, что мирный процесс зависит от участия афганских женщин. Недавно Куфи также подчеркнула, что если бы США выводили войска медленнее, то у Афганистана был бы шанс избежать сегодняшних событий.

«Я могу только оставаться здесь и сражаться за эту страну, за женщин и за мужчин», — объяснила свое решение остаться Куфи.

Она сказала, что продолжит выступать против нарушений прав человека, хотя ее жизнь и жизнь других женщин находятся под угрозой. Куфи также планирует помочь как можно большему количеству женщин и детей с предметами первой необходимости, такими как еда, одежда, гигиенические средства и мыло.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.