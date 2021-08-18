Цена неудач США. Американцы сравнили фото с 11 сентября со снимком из аэропорта Кабула

В Twitter завирусился коллаж, на котором знаменитое фото с человеком, падающим человеком из одной их башен-близнецов 11 сентября, сравнивают с афганцем, сорвавшимся с американского самолета в аэропорту Кабула. СМИ винят в обеих трагедиях неудачи США. Американцы уверены, что, выведя войска из Афганистана, власти бросили местных жителей на произвол судьбы.

«Падающий человек»

В Twitter набирает популярность коллаж: стоп-кадр падающего с самолета афганца и знаменитый снимок «Падающий человек». Фотограф Associated Press Ричард Дрю сделал его 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, в 9 часов 41 минуту и 15 секунд по местному времени. На фото — человек, личность которого так и не удалось установить, падает вниз головой с одной из башен-близнецов.

В тот день как минимум 200 человек были выброшены или были вынуждены выпрыгнуть из горящих башен Всемирного торгового центра. Тогда члены террористической организации «Аль-Каида»* совершили серию из четырех координированных терактов-самоубийств. Помимо террористов, погибли 2977 человек, еще 24 пропали без вести. Теракт стал крупнейшим в истории по числу жертв.

Трагедия буквально всколыхнула США. Американская сторона попросила находящихся на тот момент у власти талибов* выдать основателя и первого эмира «Аль-Каиды»* Усаму бен Ладена. Боевики сослались на местное гостеприимство и отказали США, после чего американские военные и вошли в Афганистан.

События в аэропорту Кабула

Теперь же, когда талибы* вновь заняли Кабул после ухода американцев из страны, тысячи местных жителей устремились в аэропорт столицы, охраняемый США. Люди пытались прорваться на последние самолеты из страны. Так афганцы хотели избежать жизни под властью боевиков. В толпе оказались в том числе и дети. Началась паника.

В результате выстрелов американских военных, которые контролировали аэропорт, и последовавшей давки погибли несколько человек. Еще несколько погибли, сорвавшись с шасси взлетевших самолетов. Кадры появились в соцсетях.

Значение коллажа для Запада

Именно после этого в Сети и появился тот самый коллаж. Правда, что именно хотят сказать этим изображением, понять трудно. Люди подписывают коллаж по-разному: часть говорит о некоем ответе, который заслужил афганский народ, часть — о том, что это просто две схожие трагедии.

Вот некоторые примеры комментариев: «Месть за плохую мотивацию», «Сравнение ужасное. 11 сентября у людей не было выбора. Это же афганское безумие — это невежество».

Однако стоит заметить, что большинство комментариев к изображению было очень сочувственным. Люди писали о мощи обоих снимков, о двух трагедиях, об ужасе, который испытают от этих образов, расположенных рядом.

Американский политолог Эндрю Корыбко в разговоре с «360» отметил, что большинству американцев действительно больно видеть то, что происходит сейчас в Афганистане. Также жителям США крайне неприятен поспешный вывод войск, который устроил Вашингтон. «Многие американцы разочарованы тем, что США так безответственно отступили. Люди шокированы тем, насколько все это похоже на ситуацию с Вьетнамом. Они также злятся, что США отказались от своих афганских союзников, гражданских. Американцы боятся, что теперь могут убить невинных», — заключил собеседник.

«Смерти с интервалом в 20 лет»

Не обошли стороной коллаж и иностранные СМИ. В их материалах также много сочувствия и даже в какой-то степени непонимания действий США. Ведь именно их политические и военные неудачи привели к обеим трагедиям.

«Увидеть отчаявшихся афганцев, падающих с американского военного самолета во время эвакуации, было так же тревожно, как и наблюдать за тем, как американцы прыгали с башен-близнецов 11 сентября. Эти смерти с интервалом в 20 лет — человеческая цена политических, военных и разведывательных неудач величайшей сверхдержавы мира в битве с жестоким режимом и его союзниками-террористами», — подчеркнули в The Mirror.

Схожую точку зрения высказали многие издания. При этом СМИ упоминали о поспешном выводе войск США из Афганистана, что привело к новым жертвам.

«Каждый из снимков объединяет тысячи смертей и трагедий в единый драматический образ. По мере того как ситуация в Кабуле продолжает меняться, ужасающее видео демонстрирует последствия поспешного отступления США для тех, кто остался позади. <…> Два изображения — безымянного американца, погибшего во время событий 11 сентября, и неназванных афганцев, погибших во время захвата власти талибами*, — работают как болезненные подставки для книг о 20-летней борьбе США с исламскими экстремистами», — так описали ситуацию с коллажем в Coffee or Die Magazine.

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*«Талибан» — террористическая организация, запрещена в РФ.

**«Аль-Каида» — террористическая организация, запрещенная в России.