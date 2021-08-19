Митинг со стрельбой и первые публичные казни. В Афганистане заявили о расправах, устроенных талибами*

Боевики радикального движения «Талибан»* публично казнили четырех афганских командиров в Кандагаре. С таким заявлением выступил бывший сотрудник афганского телеканала TOLOnews Муслим Ширзад. Эта информация быстро распространилась в соцсетях. Местные жители рассказывали, что расправа произошла на стадионе. На эти сообщения талибы* пока никак не отреагировали. СМИ все чаще публикуют материалы, в которых говорится о расправах в Афганистане, что известно о происходящем в стране — в материале «360».

Публичная расправа

Видеозапись, которая, предположительно, была снята на месте инцидента несколько дней назад, журналист опубликовал на своей странице в Twitter, уточнило РИА «Новости».

На размещенных кадрах можно увидеть толпу людей, однако сцен казни или чего-то подобного на видео нет. При этом пользователи социальных сетей рассказали, что убитые — офицеры Национальной армии Афганистана.

Один из убитых — командир по имени Хашим Регвал — был близок к бывшему начальнику полиции Кандагара генералу Абдуллу Реззаку. Расправа над военными, как отмечается, состоялась на стадионе в городе Кандагар на юге страны.

Фото с военными также опубликовал в Тwittеr фильммейкер и бывший морской пехотинец из Великобритании Джеймс Глэнси.

«Афганцы, с которыми мы были в феврале, все были казнены вне своих домов в Кандагаре», — написал он.

Официального подтверждения или опровержения этой информации от представителей «Талибана»* не было.

При этом местные жители отмечают, что пока боевики говорят об амнистии в Кабуле, в провинциях они действуют по-другому. Есть сообщения и о том, что афганских солдат держат в тюрьме талибов* в провинции Фарах, которая находится недалеко от границы с Ираном.

Стрельба на митинге

Также местные СМИ сообщили о гибели трех человек, которые принимали участие в акциях протеста против «Талибана»* в городе Джалалабаде.

На улицы главного города провинции Нангархар в поддержку национального флага Афганистана вышли сотни человек. Они устроили массовое шествие, а затем собрались на перекрестке. Некоторые молодые люди, держали в руках трехцветные флаги, они забрались на крыши домов и размахивали ими. Так жители города выразили свое несогласие с действиями фундаменталистов, заменивших триколоры на госучреждениях на белые флаги.

Митинг завершился стрельбой: боевики открыли огонь по протестующим, выступавшим в поддержку старого флага.

Как стало известно позже, госпитализированы были 12 пострадавших. В больницу их доставили с огнестрельными ранениями и травмами, которые они получили в давке.

Избиения журналистов и мирных жителей

Боевики также избили журналистов Ariana News и агентства Pajhwok за освещение митинга. Как сообщило издание Pajhwok, талибы* избили работников СМИ за то что те попытались снять на видео и сделать репортаж о протестах в поддержку национального флага. В местных СМИ резко отреагировали на жестокое избиение журналистов.

При этом ранее представители «Талибана»* заявляли, что не будут препятствовать работе СМИ.

Кроме того, талибы* избили женщину автоматами, когда та отказалась накормить их бойцов, и кинули в дом гранату. Мать четверых детей скончалась.

Дочь убитой рассказала телеканалу CNN, что боевики приходили в семью несколько раз. Денег у женщины не было и приказ талибов* приготовить еду на 15 человек она выполнить не могла.

Когда боевики пришли в дом на четвертый день, многодетную мать повалили на пол и начали бить на глазах детей. Женщина просила боевиков прекратить побои. Но те, закончив издеваться, бросили гранату в соседнюю комнату и скрылись.

Официальный представитель движения «Талибан»* Забихулла Муджахид призвал остаться в Афганистане всех граждан и заверил, что им ничто не угрожает.

*«Талибан» — организация, признанная террористической, запрещена в России.