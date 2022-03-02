Свобода слова с европейским «душком». Доступ к российским телеканалам в ЕС яростно блокируют

Власти ЕС, а также YouTube и Google усилили цензуру против российских федеральных каналов. Теперь при поиске новостей про Украину сервисы почти не выдают ссылки на государственные СМИ. Пользователи из ЕС не могут получить доступ к таким каналам, как НТВ, Russia Today, РИА «Новости» и ТАСС.

Массовая цензура

На фоне происходящих событий на Украине Европа решила ужесточить цензуру и максимально ограничить доступ своих граждан к российским новостным порталам. Первой жертвой этой политики стал канал Russia Today. Сначала Facebook ограничил доступ к страницам канала на русском, английском и испанском языках в 27 странах. В этот список вошли Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония.

После этого аналогичные меры проделал Instagram, заблокировав все аккаунты RT. Спустя еще несколько дней власти Франции закрыл доступ к Telegram-каналу RT France, на котором было 50 тысяч подписчиков. Об этом Russia Today сообщил в своем русскоязычном Telegram-канале.

Помимо этого Google заблокировал в Play Store приложения телеканала RT и информационного агентства Sputnik. Twitter недавно также объявил о том, что планирует закрыть доступ к федеральным СМИ России. Пока не понятно, коснется ли это только территории ЕС, или же затронет больше стран. TikTok, например, заблокировал аккаунты RT и Sputnik только в рамках Евросоюза.

Страницы российских телеканалов в европейском сегменте YouTube

В немилость Европы также попал телеканал НТВ. Его аккаунт на YouTube заблокировали в более чем 70 странах. Об этом представили НТВ сообщили в своем Telegram-канале.

«14 лет назад у нас было 0 подписчиков. Сейчас вас — 17 миллионов. 14 лет мы развивали аккаунты, выкладывали лучшие шоу, сериалы и программы. Google был вполне доволен, не скупился на свои „серебряные“, „золотые“ и „бриллиантовые“ награды, а заодно неплохо зарабатывал», — говорилось в заявлении.

НТВ также подчеркнул, что не питает ложных иллюзий и отключение всех каналов — это вопрос времени. Подписчиков призвали пользоваться сайтом, приложениями и VPN для того, чтобы смотреть телеканал.

Под раздачу попали и другие новостные ресурсы. Например, ТАСС и РИА «Новости» в Европе теперь тоже нельзя посмотреть. Доступ к YouTube-каналу «360» также ограничили.

Приоритеты Google

Помимо этого, Google при поиске новостей об Украине вверх выводит либо иностранные СМИ, либо те, что в России признаны иностранными агентами. Нельзя сказать, что федеральные каналы совсем пропали из выдачи в поиске, но страницу придется сильно прокрутить вниз, чтобы найти нужный сайт.

Если раньше в топ выходили государственные новостные агентства, то сейчас там красуются или малоизвестные издания, или зарубежные. Разница особенно остро ощущается, если тот же самый запрос вбить в «Яндексе».

Разница между результатами в Google и «Яндексе»

Еще одна занимательная история у Google случилась в сегменте рекламы на YouTube. Все те, кто не оплачивает подписку на YouTube Premium, перед включением того или иного видеоролика обычно вынуждены посмотреть один или два рекламных клипа. Одни длятся до десяти секунд, а другие могут доходить до нескольких минут. В случае с последними можно нажать на кнопочку «Пропустить» где-то через 10-15 секунд после начала.

Собственно, человек может заплатить денег платформе и пустить свою рекламу на любых видео. Ранее у YouTube из-за этого были неловкие казусы. Например, перед видео о правах ЛГБТ начинала играть реклама, призывающая с представителями ЛГБТ бороться. Блогеры на это жаловались, а YouTube кивал и ничего не делал.

А сейчас на платформе активно раскручиваются антироссийские рекламные ролики. Чаще всего их прокручивают как раз перед новостными видеоматериалами от федеральных каналов. В одних людей призывают пойти против власти и обвиняют в войне, в других запугивают крахом экономики и призывают срочно снимать деньги со всех счетов, пока «они не закончились».

Политическая реклама на YouTube

Интересно, что если зайти на YouTube под своим аккаунтом, реклама вам, скорее всего, не попадется. А если открыть его в режиме «инкогнито», то она выскочит одной из первых. Из пяти реклам, что попадались редакции при открытии сервиса, три были именно с таким посылом. В первой вещал украинский журналист Дмитрий Гордон, во второй — предположительно, бывший военный Морских сил Украины, а в третьей — просто на фоне логотипа Альфа-Банка вставили лицо Владимира Путина и надпись про «экономический крах».