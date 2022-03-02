Россиян массово увольняют с работы в Европе. Этим возмущаются даже за рубежом
Пользователи Тwittеr и журналисты осудили увольнение россиян за рубежом
После начала проведения спецоперации в Донбассе работающих за рубежом россиян начали массово увольнять. Деятельность за пределами России пришлось остановить дирижеру Валерию Гергиеву и оперной певице Анне Нетребко. При этом в спортивных кругах обсуждают будущее российских футболистов, которые выступают за иностранные команды. Пользователи Сети из разных уголков мира выступили против такой практики и назвали ее расистской.
Увольнение «за связи с Путиным»
На сайте немецких СМИ Deutsche Welle (DW) появился материал под названием «В Мюнхене за связи с Путиным уволили главного дирижера России». В опубликованном ролике говорится, что Валерия Гергиева лишили поста главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра. Причина в том, что он не раскритиковал главу государства Владимира Путина. Когда его поставили перед выбором — поддержать Украину или уйти с работы, дирижер промолчал.
«По всей Европе и США российским артистам, связанным с Кремлем, было приказано выступить против Путина», — говорится на сайте DW.
Тем временем Баварская государственная опера прекратила работу со знаменитой на весь мир оперной певицей Анной Нетребко. Об этом заявил управляющий директор оперы Серж Дорни.
«Из-за ужасной агрессивной войны России против Украины и недостаточного дистанцирования Валерия Гергиева и Анны Нетребко Баварская государственная опера отменит действующее сотрудничество», — написал он в Twitter.
Увольнять надо было американцев
Иностранные колумнисты и спортсмены уже возмутились увольнениями россиян на фоне спецоперации в Донбассе. Например, английский футболист, в прошлом игрок «Ливерпуля» и «Астон Виллы» Стэнли Коллимор напомнил, что во время того, как США бомбили Югославию и Ирак, Европа не выгоняла с работы американцев.
«Мы не выгоняли американских рабочих из Великобритании, когда США незаконно вторглись в Ирак. Так почему же отдельным россиянам было отказано в возможности легально работать из-за места их рождения?» — заявил Коллимор в Twitter.
Так он отреагировал на мнение репортера британской газеты Daily Telegraph Sport Бена Рамсби, который написал об изгнании с турниров UEFA российских клубов. По мнению журналиста, это указывает на то, что международные соревнования теперь трактуются довольно широко.
«А должно ли?» — спросил он в Twitter.
Пользователи интернета возмущены тем, что россиян начали увольнять с работы. По их словам, руководители компаний не понимают, что перед ними обычные люди.
«Для них только американцы — люди, все остальные — рабы, низшая раса», — написала пользовательница Gargamel из Сербии.
Схожую точку зрения высказал и другой блогер — Iskusna Bitanga. Он считает, что по логике американцев ни одного их спортсмена нельзя допустить к соревнованиям. Дело в том, что США слишком часто вели военные действия за пределами страны.
Увольнения россиян — это расизм
Итальянский спортивный журналист Габриэле Маркотти также заявил в Twitter, что увольнять россиян и отстранять их от соревнований нечестно. Его мнение поддержали другие пользователи.
«Никто не должен подвергаться санкциям из-за своей национальности. Как суданка, я всю взрослую жизнь страдала от этого», — подчеркнула Mohannad Elnour.
По словам другого пользователя, лишать работы видных деятелей искусства или спортсменов из-за того, что они граждане РФ, все равно что уволить русского каменщика, работающего за рубежом. В Сети такие решения назвали дискриминацией и даже расизмом.
«Я работаю с мужчиной из Москвы, он мой хороший друг. <…> Он живет в Великобритании уже 20 лет. Очень хороший работник. Поможет любому, так почему мы должны мазать всех русских под одну гребенку?» — заявил один из жителей Великобритании.