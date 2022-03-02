Россиян массово увольняют с работы в Европе. Этим возмущаются даже за рубежом

После начала проведения спецоперации в Донбассе работающих за рубежом россиян начали массово увольнять. Деятельность за пределами России пришлось остановить дирижеру Валерию Гергиеву и оперной певице Анне Нетребко. При этом в спортивных кругах обсуждают будущее российских футболистов, которые выступают за иностранные команды. Пользователи Сети из разных уголков мира выступили против такой практики и назвали ее расистской.

Увольнение «за связи с Путиным»

На сайте немецких СМИ Deutsche Welle (DW) появился материал под названием «В Мюнхене за связи с Путиным уволили главного дирижера России». В опубликованном ролике говорится, что Валерия Гергиева лишили поста главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра. Причина в том, что он не раскритиковал главу государства Владимира Путина. Когда его поставили перед выбором — поддержать Украину или уйти с работы, дирижер промолчал.

«По всей Европе и США российским артистам, связанным с Кремлем, было приказано выступить против Путина», — говорится на сайте DW.

Тем временем Баварская государственная опера прекратила работу со знаменитой на весь мир оперной певицей Анной Нетребко. Об этом заявил управляющий директор оперы Серж Дорни.

«Из-за ужасной агрессивной войны России против Украины и недостаточного дистанцирования Валерия Гергиева и Анны Нетребко Баварская государственная опера отменит действующее сотрудничество», — написал он в Twitter.

Увольнять надо было американцев

Иностранные колумнисты и спортсмены уже возмутились увольнениями россиян на фоне спецоперации в Донбассе. Например, английский футболист, в прошлом игрок «Ливерпуля» и «Астон Виллы» Стэнли Коллимор напомнил, что во время того, как США бомбили Югославию и Ирак, Европа не выгоняла с работы американцев.

«Мы не выгоняли американских рабочих из Великобритании, когда США незаконно вторглись в Ирак. Так почему же отдельным россиянам было отказано в возможности легально работать из-за места их рождения?» — заявил Коллимор в Twitter.

Так он отреагировал на мнение репортера британской газеты Daily Telegraph Sport Бена Рамсби, который написал об изгнании с турниров UEFA российских клубов. По мнению журналиста, это указывает на то, что международные соревнования теперь трактуются довольно широко.

«А должно ли?» — спросил он в Twitter.

Пользователи интернета возмущены тем, что россиян начали увольнять с работы. По их словам, руководители компаний не понимают, что перед ними обычные люди.

«Для них только американцы — люди, все остальные — рабы, низшая раса», — написала пользовательница Gargamel из Сербии.

Схожую точку зрения высказал и другой блогер — Iskusna Bitanga. Он считает, что по логике американцев ни одного их спортсмена нельзя допустить к соревнованиям. Дело в том, что США слишком часто вели военные действия за пределами страны.

Увольнения россиян — это расизм

Итальянский спортивный журналист Габриэле Маркотти также заявил в Twitter, что увольнять россиян и отстранять их от соревнований нечестно. Его мнение поддержали другие пользователи.

«Никто не должен подвергаться санкциям из-за своей национальности. Как суданка, я всю взрослую жизнь страдала от этого», — подчеркнула Mohannad Elnour.

По словам другого пользователя, лишать работы видных деятелей искусства или спортсменов из-за того, что они граждане РФ, все равно что уволить русского каменщика, работающего за рубежом. В Сети такие решения назвали дискриминацией и даже расизмом.

«Я работаю с мужчиной из Москвы, он мой хороший друг. <…> Он живет в Великобритании уже 20 лет. Очень хороший работник. Поможет любому, так почему мы должны мазать всех русских под одну гребенку?» — заявил один из жителей Великобритании.