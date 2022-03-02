Фабрика украинских фейков еще дышит. Пропагандисты пытаются очернить Россию, но их быстро разоблачают

Украинские фабрики фейков массово штампуют фальшивые новости, распространяя их среди украинцев и россиян. Киевскую «башню лжи» военным удалось обезвредить, однако в интернете работает немало каналов, специализирующихся на фейках.

Нынешний конфликт Украины с Россией породил огромное количество фейков, ложных свидетельств «очевидцев», недостоверных видео и фото. Чем безумнее и невероятнее ложь, тем быстрее она получает поддержку — репосты в соцсетях, рассылка в мессенджерах, пересказ друзьям и знакомым.

Авторы фейков откровенно пользуются тем, что украинцы зачастую просто не в состоянии проверить правдивость информации, которой их пичкают местные СМИ и паблики. Люди вынуждены укрываться от своих же военных, которые используют мирное население как живой щит, и вооруженных мародеров.

К счастью, один из главных вещательных центров 2 марта удалось разрушить. Для пресечения информационных атак российские военные вывели из строя аппаратную вещания телевышки. Киевлян заранее предупредили о намерениях нанести удар, поэтому всех сотрудников телецентра успели эвакуировать с объекта. Однако до полной победы над фейками еще далеко.

Фейковый корабль на Змеином острове

Пожалуй, самой знаковой ложью стала история о «русском корабле», который якобы расстрелял украинских защитников острова Змеиный. В социальных сетях активно распространяли аудиофайл, на котором слышен голос: «Остров Змеиный, я — русский военный корабль! Предлагаю вам сложить оружие».

Далее от украинцев требуют капитуляции, угрожают ракетным ударом, а те храбро матерятся в ответ, отказываясь сдаваться. После следует комментарий, что так на острове погибли 13 смелых его защитников. Правда, позже оказалось, что их было куда больше — 82 человека, все они сдались в плен и были эвакуированы с острова.

Любому здравомыслящему человеку подделка была очевидна: корабли ВМФ РФ не представляются таким образом, не говоря уж о том, что они не стали бы расстреливать ракетными ударами горстку пограничников. Однако распространителей фейка это не смутило, как и то, что должны были пережить близкие этих «похороненных» солдат.

История о Змеином до сих пор путешествует по интернету, хотя даже власти Украины признали, что украинцы со Змеиного живы. Ролик продолжают показывать в соцсетях и по ТВ как агитку, страшную сказку о жестокости русских и смелости солдат Украины.

Ложь как орудие пропаганды

Украинская сторона распространила огромное количество дезинформации о том, что российские войска расстреливают дома мирных жителей. Один из таких — о попадании ракеты в киевскую многоэтажку. Однако специалисты быстро вычислили, что судя по цвету ракеты и ее инверсионному следу, стреляли из ЗРК «Бук», который стоит на вооружении ВСУ.

Источник фото: facebook.com

Удар собирались нанести по российским вертолетам, но траектория была рассчитана неверно и боеголовка попала в жилой дом. Это не первый случай: как-то во время учений ракета класса «земля — земля» попала в девятиэтажный жилой дом в Броварах. Тогда погибли три человека и пятеро получили ранения, писал украинский «День».

Когда не хватает реальных действий, годится компьютерная графика. На официальной странице Минобороны Украины в Twitter выложили захватывающие кадры воздушного боя с подписью: «МиГ-29 ВВС Вооруженных сил уничтожает „не имеющий аналогов“ Су-35 российских оккупантов». На самом деле это оказались кадры игры Digital Combat Simulator World.

Подделку распознали и сами подписчики, и даже зарубежные журналисты. Би-би-си нашла целую гроздь украинских фейков. Высадкой российских десантников на поля Украины оказалось видео 2015 года, уничтожение российских военных и техники беспилотником — сирийским видео, даже для взрывов в китайском городе Тяньцзине 2015 года нашлось место.

Источник фото: bbc.com

Список вранья далеко не полный и постоянно пополняется не только отдельными «неравнодушными патриотами», но вполне официальными ведомствами вроде уже упомянутого Минобороны или Сухопутных сил ВСУ. Недавно кто-то из пропагандистов вспомнил методы США во Вьетнаме и обвинил россиян в том, что они разбрасывают заминированные игрушки.

Источник фото: facebook.com

Ложь о России

Немало фейковых сообщений посвящают и непосредственно жизни в России. По мессенджерам гуляют сообщения от доброхотов, у которых «кум сейчас в Москве», и украинцам рассказывают о назревающих вот-вот голодных бунтах, пустых прилавках, отсутствии денег и блокировке не только карт банков, но и проездных карточек типа «Тройки».

Еще одна выдумка: якобы скриншоты переписки и аудиозаписи разговоров с российскими призывниками, которые жалуются, что их пригнали на войну. Однако некоторые грамматические нюансы и фразы типа «от так от, хлопци» сразу выдают, что говорят не жители России. Хотя старательно копируют то, что считают «московским диалектом». Не говоря уж о том, что срочники не участвуют в спецоперации РФ на Украине.

Совсем недавно появился скриншот со ссылкой на ТАСС, где якобы депутат Госдумы Дмитрий Ионин предложил снизить призывной возраст в России до 16 лет. Однако Ионин не депутат, он заместитель губернатора Свердловской области. А призывной возраст в России начинается с 18 лет и менять его никто не планирует.

Один из Telegram-каналов начал откровенно собирать данные российских военных, заявляя, что действует по инициативе МВД Украины. Людям предлагают заполнить анкету с полными данными на своих родственников-военнослужащих, их якобы проверят по спискам погибших и попавших в плен. А после, за деньги, с ними якобы можно будет созвониться. Разумеется, это классическая схема мошенников.

Фабрика фейков в интернете

Telegram-канал «Мракоборец» сообщил, что производство лживых новостей украинская сторона практически поставила на поток. Целая фабрика по производству фейков активно штампует «новости», «видео боев» и «победы» Украины, признания якобы пленных и обращения к российским солдатам — всего не перечислишь.

Отдельное место в контенте фейкоделов занимают призывы к россиянам устраивать несанкционированные акции и рассказы о том, что эти акции уже идут по всей стране, просто власти все это скрывают. Доказательством снова служат поддельные скриншоты переписок в мессенджере и смонтированные фото и видео.

Разумеется, это далеко не единственный источник откровенной дезинформации и лжи о России. Есть еще немало «фабрик», им помогают и отдельные умельцы. Однако благодаря блокировкам и жалобам этот поток лжи удается немного сдержать.