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    02 марта 2022, 19:00

    Фабрика украинских фейков еще дышит. Пропагандисты пытаются очернить Россию, но их быстро разоблачают

    Как украинские пропагандисты обманывают людей

    Анастас Машковцев

    Украинские фабрики фейков массово штампуют фальшивые новости, распространяя их среди украинцев и россиян. Киевскую «башню лжи» военным удалось обезвредить, однако в интернете работает немало каналов, специализирующихся на фейках.

    Военный на фоне флагов России и Украины и надписи

    Нынешний конфликт Украины с Россией породил огромное количество фейков, ложных свидетельств «очевидцев», недостоверных видео и фото. Чем безумнее и невероятнее ложь, тем быстрее она получает поддержку — репосты в соцсетях, рассылка в мессенджерах, пересказ друзьям и знакомым.

    Авторы фейков откровенно пользуются тем, что украинцы зачастую просто не в состоянии проверить правдивость информации, которой их пичкают местные СМИ и паблики. Люди вынуждены укрываться от своих же военных, которые используют мирное население как живой щит, и вооруженных мародеров.

    К счастью, один из главных вещательных центров 2 марта удалось разрушить. Для пресечения информационных атак российские военные вывели из строя аппаратную вещания телевышки. Киевлян заранее предупредили о намерениях нанести удар, поэтому всех сотрудников телецентра успели эвакуировать с объекта. Однако до полной победы над фейками еще далеко.

    Фейковый корабль на Змеином острове

    Пожалуй, самой знаковой ложью стала история о «русском корабле», который якобы расстрелял украинских защитников острова Змеиный. В социальных сетях активно распространяли аудиофайл, на котором слышен голос: «Остров Змеиный, я — русский военный корабль! Предлагаю вам сложить оружие».

    Далее от украинцев требуют капитуляции, угрожают ракетным ударом, а те храбро матерятся в ответ, отказываясь сдаваться. После следует комментарий, что так на острове погибли 13 смелых его защитников. Правда, позже оказалось, что их было куда больше — 82 человека, все они сдались в плен и были эвакуированы с острова.

    Любому здравомыслящему человеку подделка была очевидна: корабли ВМФ РФ не представляются таким образом, не говоря уж о том, что они не стали бы расстреливать ракетными ударами горстку пограничников. Однако распространителей фейка это не смутило, как и то, что должны были пережить близкие этих «похороненных» солдат.

    История о Змеином до сих пор путешествует по интернету, хотя даже власти Украины признали, что украинцы со Змеиного живы. Ролик продолжают показывать в соцсетях и по ТВ как агитку, страшную сказку о жестокости русских и смелости солдат Украины.

    Ложь как орудие пропаганды

    Украинская сторона распространила огромное количество дезинформации о том, что российские войска расстреливают дома мирных жителей. Один из таких — о попадании ракеты в киевскую многоэтажку. Однако специалисты быстро вычислили, что судя по цвету ракеты и ее инверсионному следу, стреляли из ЗРК «Бук», который стоит на вооружении ВСУ.

    Фабрика украинских фейков еще дышит. Пропагандисты пытаются очернить Россию, но их быстро разоблачают | Изображение 1Источник фото: facebook.com

    Удар собирались нанести по российским вертолетам, но траектория была рассчитана неверно и боеголовка попала в жилой дом. Это не первый случай: как-то во время учений ракета класса «земля — земля» попала в девятиэтажный жилой дом в Броварах. Тогда погибли три человека и пятеро получили ранения, писал украинский «День».

    Когда не хватает реальных действий, годится компьютерная графика. На официальной странице Минобороны Украины в Twitter выложили захватывающие кадры воздушного боя с подписью: «МиГ-29 ВВС Вооруженных сил уничтожает „не имеющий аналогов“ Су-35 российских оккупантов». На самом деле это оказались кадры игры Digital Combat Simulator World.

    Подделку распознали и сами подписчики, и даже зарубежные журналисты. Би-би-си нашла целую гроздь украинских фейков. Высадкой российских десантников на поля Украины оказалось видео 2015 года, уничтожение российских военных и техники беспилотником — сирийским видео, даже для взрывов в китайском городе Тяньцзине 2015 года нашлось место.

    Фабрика украинских фейков еще дышит. Пропагандисты пытаются очернить Россию, но их быстро разоблачают | Изображение 2Источник фото: bbc.com

    Список вранья далеко не полный и постоянно пополняется не только отдельными «неравнодушными патриотами», но вполне официальными ведомствами вроде уже упомянутого Минобороны или Сухопутных сил ВСУ. Недавно кто-то из пропагандистов вспомнил методы США во Вьетнаме и обвинил россиян в том, что они разбрасывают заминированные игрушки.

    Фабрика украинских фейков еще дышит. Пропагандисты пытаются очернить Россию, но их быстро разоблачают | Изображение 3Источник фото: facebook.com

    Ложь о России

    Немало фейковых сообщений посвящают и непосредственно жизни в России. По мессенджерам гуляют сообщения от доброхотов, у которых «кум сейчас в Москве», и украинцам рассказывают о назревающих вот-вот голодных бунтах, пустых прилавках, отсутствии денег и блокировке не только карт банков, но и проездных карточек типа «Тройки».

    Еще одна выдумка: якобы скриншоты переписки и аудиозаписи разговоров с российскими призывниками, которые жалуются, что их пригнали на войну. Однако некоторые грамматические нюансы и фразы типа «от так от, хлопци» сразу выдают, что говорят не жители России. Хотя старательно копируют то, что считают «московским диалектом». Не говоря уж о том, что срочники не участвуют в спецоперации РФ на Украине.

    Совсем недавно появился скриншот со ссылкой на ТАСС, где якобы депутат Госдумы Дмитрий Ионин предложил снизить призывной возраст в России до 16 лет. Однако Ионин не депутат, он заместитель губернатора Свердловской области. А призывной возраст в России начинается с 18 лет и менять его никто не планирует.

    Один из Telegram-каналов начал откровенно собирать данные российских военных, заявляя, что действует по инициативе МВД Украины. Людям предлагают заполнить анкету с полными данными на своих родственников-военнослужащих, их якобы проверят по спискам погибших и попавших в плен. А после, за деньги, с ними якобы можно будет созвониться. Разумеется, это классическая схема мошенников.

    Фабрика украинских фейков еще дышит. Пропагандисты пытаются очернить Россию, но их быстро разоблачают | Изображение 4Источник фото: mrakoban

    Фабрика фейков в интернете

    Telegram-канал «Мракоборец» сообщил, что производство лживых новостей украинская сторона практически поставила на поток. Целая фабрика по производству фейков активно штампует «новости», «видео боев» и «победы» Украины, признания якобы пленных и обращения к российским солдатам — всего не перечислишь.

    Отдельное место в контенте фейкоделов занимают призывы к россиянам устраивать несанкционированные акции и рассказы о том, что эти акции уже идут по всей стране, просто власти все это скрывают. Доказательством снова служат поддельные скриншоты переписок в мессенджере и смонтированные фото и видео.

    Разумеется, это далеко не единственный источник откровенной дезинформации и лжи о России. Есть еще немало «фабрик», им помогают и отдельные умельцы. Однако благодаря блокировкам и жалобам этот поток лжи удается немного сдержать.