YouTube заблокировал доступ к аккаунтам российских телеканалов в разных странах

Видеохостинг YouTube начал ограничивать доступ к аккаунтам российских телеканалов в разных странах. Как сообщил телеканал НТВ, просмотр их программ недоступен жителям более чем 70 стран, включая все страны Европы.

В пресс-службе телеканала заявили, что за 14 лет число подписчиков выросло до 17 миллионов, а Google за большое количество просмотров вручал награды и получал деньги от рекламы.

«Полное отключение наших каналов — вопрос времени. Но, как известно, однажды попавшее в интернет остается там навсегда. Сайт, приложения и VPN вам в помощь», — призвала зрителей редакция НТВ.

Накануне стало известно, что на Украине YouTube ограничил доступ к аккаунтам российских телеканалов ТНТ, «Звезда», РЕН ТВ и Первого. Европейский офис Google объявил, что полностью блокирует на территории Европы все каналы YouTube, связанные с RT и Sputnik.

YouTube-канал «360» недоступен в странах Европы. Но пока его можно смотреть в США, Латинской Америке, Австралии и Южной Азии.

При попытке открыть заблокированный YouTube-канал появляется черная заглушка со словами: «Его нельзя смотреть в вашей стране».

Источник фото: YouTube

Никаких объяснений блокировки ни сам хостинг, ни его головная компания не дали.