Агентство Sputnik назвало маркировку аккаунтов своих журналистов в Twitter «охотой на ведьм»

Аккаунты журналистов агентства Sputnik в Twitter получили специальную маркировку. Редакция сравнила поведение администрации сети микроблогов с «охотой на ведьм». Об этом говорится в официальном заявлении редакции.

Источник фото: Twitter.com/SputnikIn

«Агентство Sputnik считает маркировку учетных записей своих сотрудников в Twitter ярлыком „охоты на ведьм“», — говорится в сообщении.

У аккаунта самого агентства появилась метка «Российское государственное СМИ».

Это не первое ограничение со стороны крупных интернет-корпораций в отношении российских изданий. Во вторник европейский офис компании Google заявил о блокировке YouTube-каналов RT и Sputnik во всех странах Европы.

На такой шаг компания пошла после заявления президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, что Евросоюз намерен заблокировать все государственные СМИ России, включая RT и Sputnik, а также их дочерние компании в рамках действия введенных санкций против России.