Заблокировать Facebook за распространение фейков предложили в России

Facebook предложили заблокировать в России. Такую меру предложили за распространяемые соцсетью во время проведения спецоперации в Донбассе фейки, а также блокировки публикаций в поддержку РФ. С таким предложением выступил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

Сейчас в Сети многие ищут информацию, но Facebook и некоторые другие платформы занимают пристрастную позицию по этому вопросу, отметил Фадеев. Его слова привел ТАСС.

Как отметил глава СПЧ, идет блокировка аккаунтов публичных лиц, которые «обращают внимание на преступления украинского режима в отношении жителей Донбасса в предыдущие годы». При этом в ленте соцсети появляется «значительное число платных, „продвигаемых“ публикаций», на которых демонстрируется шокирующий контент в сочетании с агрессивными призывами. При этом часть такого контента недостоверная, отметил Фадеев.

Таких публикаций уже насчитывается больше 1,5 миллиона, заметил он.

Если руководство Facebook не хочет пресекать распространение недостоверной информации, значит, как указал глава СПЧ, нужно ставить вопрос о блокировке соцсети в России хотя бы на период проведения спецоперации.

Как заметил Фадеев, это вопрос нарушения права человека на получение правдивой информации.

Россияне уже столкнулись с перебоями работы иностранных соцсетей, и с замедлением Facebook из-за цензуры социальной сети по отношению к российским СМИ. Ведомство потребовало у Meta Platforms снять блокировку с аккаунтов телеканала «Звезда», РИА «Новости», Lenta.ru, а также «Газета.ru».

Специалисты не исключают, что ограничения могут затронуть и YouTube, остальные площадки и вовсе может ждать блокировка. Но все свои данные пользователи могут сохранить в архив.