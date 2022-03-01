Россиянам рассказали, как сохранить свои данные в случае блокировки Google

Российские пользователи Google могут для перестраховки на случай блокировки скачать данные на жесткий диск или записывающее устройство. Такой совет РИА «Новости» дал аналитик НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков.

Российским пользователям для этого необходимо войти в свой Google-аккаунт. В разделе «Данные и конфиденциальность» есть возможность сохранить все данные на жесткий диск или сделать резервную копию.

Многотомный zip-файл придет пользователю на электронную почту, вложение можно сохранить на свой жесткий диск.

«Если пользователю не требуется выгрузка почты, контактов, карт, но нужны данные с „Google Диска“, то их можно просто скопировать на локальные диски и не делать резервную копию», — объяснил Пермяков.

Ранее компания Google сообщила, что удалила сотни YouTube-каналов, на которых распространялись ложные сведения о ситуации на Украине.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля сообщил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. Он сделал это после соответствующих обращений глав ДНР и ЛНР.