Девятый день военной операции на Украине. Онлайн

Спецоперация России на Украине продолжается уже девятый день. «360» ведет текстовую трансляцию с основными событиями.

17:26 ❗️ Схроны с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами обнаружены в Крыму, сообщили в ФСБ.

17:24 МЧС ДНР развернуло модули для приема и обогрева беженцев из Мариуполя.

17:06 ❗️ Microsoft приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России.

17:01 Россия и Украина создали рабочую группу для организации гуманитарных коридоров, в течение дня ситуация прояснится, заявил советник главы офиса Зеленского Подоляк.

16:25 К посольству России в Нидерландах бросили рюкзак с «коктейлем Молотова». Пожара на случилось, никто не пострадал. Сейчас посольство оцепила полиция, идет расследование.

16:08 ❗️ Владимир Зеленский покинул Украину и уехал в Польшу, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, депутаты Рады не смогли попасть к украинскому президенту во Львове.

16:07 Власти Харькова не помогают организации гуманитарного коридора из-за страха перед радикалами, сообщило Минобороны.

16:06 Рассказываем подробнее, как будет работать закон о наказании за фейки об армии и призывы к санкциям против России. Его вскоре подадут на подпись президенту.

15:38 Запад развернул настоящую информационную войну против России, беспрецедентную по масштабам и концентрации ненависти, заявила Валентина Матвиенко. По ее словам, против России работают огромные пропагандистские силы, поэтому необходимы суровые меры.

15:30 ❗️ Совет Федерации также одобрил закон о том, чтобы вводить санкции против любых иностранцев, нарушивших права россиян.

15:25 ⚡️Совфед одобрил закон об уголовной ответственности за призывы к санкциям против РФ, а также за фейки о вооруженных силах.

15:09 Дмитрий Песков — о словах американского сенатора Грэма: в крайне напряженной атмосфере не все могут сохранить здравие ума, многие едут рассудком.

Ранее сенатор с намеком на российского президента предложил «убрать этого парня» и спросил, найдется ли в России свой Брут и Штауффенберг (убийца Цезаря и участник покушения на Гитлера соответственно).

15:07 Кремль считает, что переговоры по Украине «должны вестись в тишине и не быть предметом для публичной огласки». Об этом сказал Дмитрий Песков.

14:57 «Плохо не только обычному гражданину России и предприятиям. В первую очередь начинают страдать граждане, предприятия той страны, которая выставила санкции. Плюс мы даем санкции». Кандидат экономических наук, доцент кафедры управления и предпринимательства Московского государственного экономического университета Инна Литвиенко — об обратной стороне санкций против России.

14:25 Миллиардера с Украины нашли мертвым в своем британском доме. Михаил Уотфорд (Михаил Толстошея) сделал состояние на нефти и газе после развала СССР. Смерть назвали «необъяснимой», но «не подозрительной». Его друг утверждает, что душевное состояние миллиардера пошатнулось из-за событий на Украине.

14:23 МВД Германии сообщило, что некоторое количество правых экстремистов выехало из их страны на Украину, чтобы участвовать в боевых действиях.

14:12 ❗️ Путин обратился к соседям России: у нас нет никаких недобрых намерений. Не надо нагнетать ситуацию, вводить ограничений.

13:50 ❗️ Басурин заявил о первом случае выхода людей по гуманитарному коридору из Мариуполя.

13:47 Центробанк понизил курс доллара на 5 марта до 105,81 рубля, евро — до 116,53.

13:45 ❗️ СПЧ ООН принял резолюцию, по которое планирует создать комиссию по расследованию нарушений прав человека на Украине.

12:44 В Челябинской области нашли секту, которая ведет антироссийскую пропаганду, сообщили в РПЦ. По данным местной епархии, «эзотерический психокульт» с украинскими корнями настраивает паству против России и призывает к беспорядкам.

13:38 Украина на переговорах достигла взаимопонимания с Россией по гуманитарной помощи, заявил советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович. «Возникло взаимопонимание по гуманитарной помощи или „гуманитарным коридорам“ к окруженным городам», — процитировало его украинские издание «Страна.ua».

13:17 Более 100 тонн гуманитарной помощи доставили в Мелитополь, сообщили в Минобороны. Груз получили не только жители города, но и близлежащих поселков.

13:04 Теннисист Даниил Медведев (недавно стал первой ракеткой мира) подправил свой профиль в Instagrаm и убрал из описания российский флаг.

13:00 ⚡️⚡️⚡️ Госдума приняла закон о мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций.

12:55 ❗️ Гендиректор МАГАТЭ заявил, что системы безопасности Запорожской АЭС не затронуты, выброса радиации не последовало.

12:53 Коммунальщики Подмосковья поддержали наших ребят на Украине — техника «РТ-Инвест» утром вышла со знаками Z:

12:49 Белоруссия не присоединится к спецоперации на Украине, заявил Лукашенко.

12:33 S7 с 5 марта закрывает все международные рейсы.

12:31 Последний брифинг Минобороны РФ:

🔺 украинские националисты ночью предприняли попытку чудовищной провокации у Запорожской АЭС, пытались спровоцировать огонь по ней;

🔺 цель провокации — обвинить Москву в создании очага радиоактивного заражения;

🔺 сейчас Запорожская АЭС под контролем российских военных;

🔺 персонал станции работает штатно, обслуживает объекты станции и отслеживает радиоактивную обстановку. Радиоактивный фон в районе электростанции в норме;

🔺 Зеленский потерял контроль над действиями украинских диверсионных групп.

12:18 Жители Мариуполя де-факто и де-юре стали заложниками запрещенного в России батальона «Азов»*. Речь идет как минимум о 400 людях, рассказал «360» эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов.

«Они (украинские националисты — прим. ред.) загоняют людей в заминированные объекты и грозят их взорвать, если российская армия будет наступать. <…> Тут уже надо как-то смотреть на этот момент с другой стороны. Я надеюсь, наше политическое руководство примет верное решение», — сказал он.

11:55 ❗️ Минобороны РФ подтвердило, что российские военные взяли под контроль украинский Энергодар. Запорожская АЭС работает штатно.

11:40 ❗️ НАТО не является участником конфликта на Украине и не ищет войны с Россией, но нарастит присутствие на границах РФ — Столтенберг

11:15 Народная милиция ДНР объявила, что украинские войска нанесли удар из тактического ракетного комплекса «Точка-У» по штабу запрещенного в РФ «Азова» в Мариуполе. По информации ДНР, причиной стали разногласия среди подразделений войск.

11:01 На заседании Госдумы спикер Вячеслав Володин сказал о своевременности операции на Украине.

10:51 Мэр Энергодара объявил, что пожар на Запорожской АЭС потушен, жертв среди мирного населения нет.

10:47 Единственным плюсом второго раунда переговоров России и Украины стало решение создать гуманитарные коридоры для вывода мирных жителей. Такое мнение выразил военный эксперт Алексей Леонков.

10:43 Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров написал в Facebook, что спецоперация спасла Россию от ядерных ударов НАТО.

«С декабря 2021 года Россия получала данные о планах НАТО разместить на территории Украины четыре бригады военных (две сухопутные, одна морская, одна воздушная). Причем воздушная бригада с возможностью несения ядерных боеголовок. Согласовать данный ввод войск НАТО хотел летом 2022 года на заседании Совбеза ООН. Далее, скорее всего к концу года, они бы спровоцировали конфликт и начали бы против России полномасштабные военные действия с применением ядерного оружия, — сказал он., — сказал он.10:34 ❗️ За фейки о российской армии и призывы к санкциям будут наказывать лишением свободы. Такой законопроект приняли в Госдуме. Уже сегодня закон может поступить в Совет Федерации и на подпись к президенту. В таком случае он вступит в силу завтра.

10:19 Жители Одессы пытаются уехать из города. Появляются видео с толпами на железнодорожном вокзале.

10:01 Мэр Энергодара, где расположена Запорожская АЭС, заявил, что в городе и на станции бои не идут.

09:50 Полковник полиции Энгельс Гаджимагомедов рассказал о подвиге своего сына, Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова. Он погиб на Украине, с тяжелым ранением подорвал гранаты окруживших его неонацистов и себя.

«Ребята рассказывают, что он им жизнь спас. Говорят, ради нас подорвался. Я другого от него не ожидал. Парень достойный, знал свою службу. Раз главнокомандующий дал такую задачу, то мы, офицеры, должны исполнять указание. Если мы не будем поддерживать страну, то кто это сделает? Это его решение, решение российского офицера. Он по-другому не смог бы сделать. Мы приняли присягу, поэтому мы должны быть впереди», — сказал Энгельс Гаджимагомедов.

09:35 ❗️ Запорожская АЭС перешла под контроль ВС России, информацию подтвердили в инспекции ядерного регулирования Украины.

09:19 ❗️ Донецк обстреляли из «Градов», в результате чего одна женщина погибла, 12 человек пострадали.

08:56 На Украине заблокировали телефонные звонки в Россию, сообщили украинские власти.

08:10 Пожар в здании у Запорожской АЭС потушили.

07:30 Украинские военные по состоянию на 03:00 по московскому времени 4 марта шесть раз обстреляли пять населенных пунктов в ЛНР, сообщили представители Луганской Народной Республики в СЦКК.

07:00❗️ Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что получила отказ со стороны Украины по вопросу оказания помощи военнопленным.

06:25 ГСЧС Украины сообщила о пожаре в здании около Запорожской АЭС.

06:00 Президент Украины Владимир Зеленский обсудил ситуацию с пожаром на Запорожской АЭС с мировыми лидерами, в частности, с американским лидером Джо Байденом.