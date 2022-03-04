«Украина пытается играть двойную роль». В договоренности о гуманитарных коридорах нашли подвох

Единственным плюсом второго раунда переговоров России и Украины стала договоренность о создании гуманитарных коридоров для вывода мирных жителей. Но при этом в заявлениях украинских представителей вызывают напряжение слова об их «возможной» организации. Делегация не контролирует ситуацию в стране, заявил в эфире «360» военный эксперт Алексей Леонков.

Он отметил важность создания таких коридоров в трех украинских городах. По его словам, в Мариуполе украинские боевики угрожают, что подорвут заблокированных в цехах городского завода жителей. В Харькове и Киеве, добавил Леонков, украинские националисты препятствуют выводу мирного населения.

Эксперт напомнил, что в то же время президент Украины Владимир Зеленский говорит, что в страну приедут 16 тысяч иностранных наемников. Есть данные, что из Польши в гражданских фурах перевозят вооружение на Украину, сказал он.

«Украина пытается в таком положении, которое заведомо проигрышное, все равно играть двойную роль, пытаться Россию забалтывать, чтобы остановить спецоперацию», — пояснил Леонков.

Он также обратил внимание, что вне зависимости от того как, будет вести себя украинское руководство, ЕС уже четко дал понять, что заявку на вступление республики будут рассматривать после окончания военной операции. Поэтому «переговоры переговорами, а операция продолжается», подчеркнул он.

Леонков отметил, что при организации гуманитарных коридоров в города должны завозить медикаменты, продукты и другую гуманитарную помощь. Это, скорее всего, будет осуществлять украинская сторона, сказал эксперт. По его мнению, под видом гумпомощи могут начаться поставки оружия. Так, по его словам, действовали боевики в сирийском городе Алеппо. Поэтому, по словам Леонкова, Россия, вероятно, потребует досматривать эти гуманитарные грузы.

Эксперт отметил, что в Сирии гуманитарные коридоры работали и по ним выходили не только мирные жители, но и боевики, которые решили сдаться. Таких экстремистов направляли в провинцию Идлиб, напомнил он.