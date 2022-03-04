Госдума одобрила поправки о тюремных сроках за фейки о ВС РФ

Госдума на заседании 4 марта единогласно одобрила изменения в Уголовный кодекс РФ. Поправки вводят наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет за распространение фейков о Вооруженных силах России.

Документ парламентарии одобрили сразу во втором и третьем чтениях. После вступления его в силу распространителям недостоверной информации о специальной военной операции России и действиях ВС РФ будет грозить наказание вплоть до лишения свободы. Сроки могут быть разными.

Автором законопроекта стал глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«Понятно, что большинство фейков генерируется на Украине. Тем не менее они охотно распространяются рядом российских СМИ, а также пользователями в соцсетях», — объяснил он ранее.

По словам Пискарева, первая часть поправок общая, касающаяся изготовления таких фейков и их распространения. За это предусмотрено до трех лет лишения свободы. Если деятельность осуществляется с использованием служебного положения, в группе или организованной группе лиц, с использованием интернета и других возможностей широкого распространения, то тогда наказание будет выше — от пяти до 10 лет лишения свободы.

Если человек, распространяющий фейки, заведомо знал, что они ложные, и они получили общественно опасные последствия, то тогда ему будет грозить наказание до 15 лет лишения свободы.