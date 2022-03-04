«Загоняют людей в заминированные объекты». Жителей Мариуполя назвали заложниками националистов

Жители Мариуполя де-факто и де-юре стали заложниками преступных формирований запрещенного в России батальона «Азов»*. Речь идет как минимум о 400 людях, рассказал «360» эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов.

«Они (украинские националисты — прим. ред.) загоняют людей в заминированные объекты и грозят их взорвать, если российская армия будет наступать. <…> Тут уже надо как-то смотреть на этот момент с другой стороны. Я надеюсь, наше политическое руководство примет верное решение», — сказал он.

Орлов подчеркнул, что Россия проводит спецоперацию в «экономварианте», то есть ВС РФ не предпринимают действия, где есть мирное население. Российской армии запрещено применять оружие в жилых кварталах, напомнил он.

«Мы поражаем только военные объекты и военную технику, которая угрожает продвижению наших вооруженных сил. Все заявления украинской стороны о том, что российская сторона использует тяжелые вооружения, являются инсинуацией и просто преступной пропагандой, за которую Украине придется отвечать», — отметил Орлов.

По его оценке, на сегодняшний день спецоперация протекает достаточно стандартным, нормальным темпом. Он также обратил внимание на большое количество фейков, которые распространяют в Сети, и с сожалением отметил, что большинство людей не проверяют факты.

«Поэтому сегодня есть ментальная война, которая включает гибридные информационные операции, чтобы влиять на психологию человека. Людям вбрасывается различная информация, на основании которой человек делает какие-то выводы. От такого влияния людей надо ограждать, этим можно довести людей до психоза», — заключил он.