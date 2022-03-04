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    04 марта 2022, 15:59

    Власти Харькова не помогают организации гуманитарного коридора из-за страха перед радикалами

    Минобороны РФ: официальные лица в Харькове не помогают в организации гуманитарного коридора

    Максим Зинкин

    Официальные лица в Харькове опасаются радикальных структур и не помогают российским военным в организации гуманитарного коридора. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

    «Официальные лица в Харькове боятся радикалов и не помогают в организации гуманитарного коридора», — сообщило ведомство.

    Девятый день подряд российские вооруженные силы продолжают специальную военную операцию на Украине, целью являются демилитаризация и денацификация.