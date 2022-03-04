Власти Харькова не помогают организации гуманитарного коридора из-за страха перед радикалами

Официальные лица в Харькове опасаются радикальных структур и не помогают российским военным в организации гуманитарного коридора. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

«Официальные лица в Харькове боятся радикалов и не помогают в организации гуманитарного коридора», — сообщило ведомство.

Девятый день подряд российские вооруженные силы продолжают специальную военную операцию на Украине, целью являются демилитаризация и денацификация.