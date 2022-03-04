Миллиардер украинского происхождения Михаил Уотфорд (Михаил Толстошея) обнаружен мертвым в своем доме в Великобритании, в графстве Суррей. Об этом сообщило издание The Guardian.

Полиция Суррея заявила, что 66-летний бизнесмен скончался 28 февраля при необъяснимых обстоятельствах.

«Офицеры рассматривают смерть 66-летнего Михаила Уотфорда, сколотившего состояние на нефти и газе после распада Советского Союза, как необъяснимую», — сказано в материале.

Однако ее не считают подозрительной.

Друг семьи рассказал таблоиду The Sun, что душевное состояние Уотфорда могло пошатнуться из-за событий на Украине.

Майкл Уотфорд родился в 1955 году на Украине, его настоящая фамилия — Толстошея. Во времена Советского Союза он работал в «Союзгосцирке, потом эмигрировал в Великобританию, где женился и сменил фамилию.

Утфорд являлся акционером ОАО «Нефтехимик Прикарпатья». Ему принадлежали дома в центре Лондона, особняк в графстве Суррей и еще несколько объектов недвижимости.