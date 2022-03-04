Совфед одобрил наказание за фейки об армии и призывы к санкциям

Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий уголовное наказание за публичное осуждение действий Вооруженных сил России и призывы к введению санкций. Документ вносит поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.

Поправки в УК

За публичное распространение ложной информации о действиях Вооруженных сил России (к примеру, на несанкционированных митингах) — штраф от 700 до 1,5 миллиона рублей или лишение свободы до трех лет.

Если нарушитель распространял фейки, используя свое служебное положение, и действовал из мотивов политической, расовой или национальной ненависти к определенной социальной группе, то срок лишения свободы увеличится до 10 лет.

В том случае, если распространение фейков привело к тяжким последствиям, нарушителя ждет максимальный срок наказания — до 15 лет.

В Уголовном кодексе появится отдельная статья о наказании за публичные действия, направленные на дискредитацию действий Вооруженных сил. Минимальное наказание представляет собой штраф от 100 до 300 тысяч рублей.

Если же действия нарушителя привели к беспорядкам на улицах, нарушению работы транспорта или вреду имуществу или здоровью жителей, то его осудят на пять лет лишения свободы.

Также появится дополнительная статья за призывы к введению санкций против России, компаний или жителей. Наказание — штраф до 500 тысяч рублей, принудительные работы до трех лет, арест до полугода или лишение свободы до трех лет со штрафом до 200 тысяч рублей.

Привлекать к ответственности по уголовным статьям за дискредитацию Вооруженных сил и призывы к санкциям будут только после того, как нарушитель уже ответил за свои действия по административной статье.

Поправки в КоАП

Административное наказание за публичную дискредитацию Вооруженных сил России — штрафы от 30 до 50 тысяч рублей для обычных людей, от 100 до 200 тысяч для должностных лиц и от 300 до 500 тысяч рублей для компаний. Такие же штрафы ждут тех, кто призывает ввести санкции против России.

За призывы к несанкционированным акциям нарушителям придется заплатить штрафы в размере от 50 до 100 тысяч для граждан, от 200 до 300 тысяч для должностных лиц и от 500 до одного миллиона рублей для компаний.

Законопроект одобрили в Госдуме в пятницу, 4 марта. Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин заявил, что документ вступит в силу сразу после подписания президентом России Владимиром Путиным.